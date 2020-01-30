Выращенные в лаборатории клетки сердца впервые пересадили пациенту

Исследователи из Осакского университета впервые в мире трансплантировали пациенту клетки сердечной мышцы, созданные в лабораторных условиях из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК).
Напомним, что ИПСК обладают невероятным потенциалом. Их можно получить из клеток различных тканей с помощью перепрограммирования методами генетической инженерии.
Из организма пациента нужно выделить зрелые клетки, вернуть их в эмбриональное состояние, а потом стимулировать видоизменение в тот тип клеток, который необходим для лечения того или иного заболевания. Полученные клетки будут вводиться в соответствующий орган.
Профессор Ёсики Сава (Yoshiki Sawa) вместе с коллегами разработал метод выращивания из ИПСК клеток сердечной мышцы (кардиомиоцитов).
Примерно сто миллионов таких клеток упаковывается в тонкий пласт шириной от четырёх до пяти сантиметров и толщиной 0,1 миллиметра.
После имплантации на поверхность сердца биоразлагаемые «заплатки» высвобождают факторы роста, стимулирующие образование здоровых сосудов и улучшающие функцию сердца.
Ранее методика была опробована на свиньях, и её эффективность подтвердилась. Теперь же настала очередь клинических испытаний.
На днях кардиохирурги сообщили, что первая операция была проведена пациенту в начале 2020 года. За его состоянием будут следить ещё около года.
Исследователям предстоит оценить не только эффективность методики, но и потенциальные риски. Речь идёт в том числе о вероятности возникновения рака, ведь из сотен миллионов трансплантированных клеток некоторые могут превратиться в опухолевые.
В течение трёх лет специалисты планируют провести такую же операцию ещё девяти пациентам, страдающим от сердечной недостаточности, вызванной ишемической кардиомиопатией (это состояние, когда мышцы сердца сильно ослаблены из-за сердечного приступа или заболевания коронарной артерии).
Профессор Ёсики Сава надеется, что в недалёком будущем новая методика станет более доступной альтернативой пересадке сердца и поможет спасти множество пациентов.
Кстати, ранее «Вести.Наука» рассказывали о первом в мире сердце, напечатанном из человеческих клеток, и о том, как инъекция новых клеток сердца поможет восстановиться после сердечного приступа.
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Вести.Наука
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