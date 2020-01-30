В Украине ни одного случая китайского коронавируса не зарегистрировано – Минздрав

По состоянию на 30 января в Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано, сообщила пресс-служба украинского Министерства здравоохранения.
«По состоянию на 30 января 2020 года в мире зарегистрировано 7783 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 170 из них летальные… Кроме Китая заболевание зафиксировано в 17 странах мира», – сказано в сообщении.
30 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения снова созовет Комитет по чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здоровья для пересмотра оценки риска распространения новой коронавирусной инфекции и рекомендаций для реагирования.
В Минздраве Украины отметили, что в соответствии с международными медико-санитарными правилами комитет ВОЗ может рекомендовать странам закрыть авиасообщение с Китаем. Ранее ВОЗ не предлагала ограничивать международное сообщение со странами, где фиксируются случаи 2019-nCoV.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 29 января было известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.
21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».
В Украине принимают меры по недопущению распространения вируса в стране. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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