Россия закрывает границу с Китаем из-за нового коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ с Китаем на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.
Такое решение было принято для предотвращения распространения коронавируса.
На заседании правительства Мишустин сказал, что распоряжение подписал сегодня.
28 января власти в РФ закрыли три пункта пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.
21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».
В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 29 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.
Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.
В Китае по состоянию на 30 января от нового коронавируса умерли 170 человек, зарегистрировано 7711 подтвержденных случаев заболевания.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Национальная хоккейная лига давно не расширялась и вот в сезоне-2021-2022 в регулярный чемпионат будет заявлен клуб из американского Сиэтла. Новостей о команде пока немного, но инсайдеры сообщают, что в ее названии будет использовано имя монстра Кракена из фильма "Пираты Карибского моря". Именно такое название – "Сиэтл Кракен" (Seattle Kraken), — прогнозируют эксперты, среди которых специалист […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Дефицит учителей в российских школах составляет 150 000 человек — министр просвещения / 13 января
- Президент Трамп встретился с основателем ВЭФ профессором Швабом / 21 января
- Лавров заявил о нарушении режима прекращении огня в Идлибе / 27 января
- В парламенте Литвы Лукашенко назвали «российским губернатором» / 4 декабря
- Достигнут серьезный прогресс / 9 декабря
- В моей стране 150 тыс. заболевших корью. А люди продолжают обсуждать целесообразность вакцинации / 28 января
- «Есть жизнь без Тайсона и Марлоса». Реакция британских СМИ и соцсетей на ничью «Шахтера» с «Манчестер Сити» / 27 ноября
- Дело Шеремета. Трое военных заявили в суде, что Дугарь в дни перед гибелью Шеремета работала в госпитале / 17 января