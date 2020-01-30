«Зенит» объявил о расставании с Робертом Маком

Руководство санкт-петербургского "Зенита" и полузащитник команды Роберт Мак договорились о досрочном расторжении контракта. Об этом сообщил официальный сайт бело-сине-голубых. Ранее стало известно, что 28-летний словацкий футболист продолжит карьеру в турецком клубе "Коньяспор".

Мак сыграл за "Зенит" в 72 матчах. На его счету 14 забитых мячей и десять результативных передач. В составе санкт-петербургского клуба он стал чемпионом России.

Роберт Мак покидает «Зенит».

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— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) January 30, 2020

Источник: Вести

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