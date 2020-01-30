В Ленобласти протестировали новую систему автоматического контроля большегрузов

Большегрузы будут взвешивать на ходу. В Ленинградской области протестировали новую систему автоматического контроля. Ее задача — борьба с грузовиками, которые ездят с перевесом и портят дорожное полотно, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".
Система установлена на трассе "Сортавала". Она состоит из комплекса измерительных приборов и датчиков, которые крепятся на рамке под проезжей частью и над ней, прямо в асфальте.
У ноу-хау есть множество плюсов. Например, полностью исключен коррупционный фактор, так как все замеры производятся без участия человека. Также система работает в круглосуточном режиме, соотвественно и не упустит нарушителей. Кроме того, она не требует остановки транспорта.
Разработчики провели показательное тестирование: одни и те же большегрузы сперва взвесили на статических весах, после чего отправили через автоматическую систему. Данные, полученные в результате эксперимента, совпали.
В Ленобласти уже установлено восемь систем автоматического контроля. В настоящий момент они функционируют в тестовом режиме. В ближайшее время планируется подписание договора с Государственной инспекции безопасности дорожного движения. По планам, в течение 7 лет в регионе установят несколько десятков подобных "рамок".
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ГТРК "Санкт-Петербург"
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