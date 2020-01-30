Скандалы: Ивану Мязину отменили свободу

Пятилетний срок заключения, позволявший «теневому банкиру № 1» вскоре претендовать на УДО, Мособлсуд увеличил до восьми лет колонии

Мособлсуд пересмотрел приговор в отношении Ивана Мязина — «теневого банкира № 1», создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России. В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank. Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей $50 млрд. Изначально Мязин получил крайне маленький срок, теперь ему добавили три года заключения.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, во время следствия Иван Мязин не признавал вину, а также не давал показаний. Однако на первом же слушании в Подольском суде в 2019 году банкир неожиданно объявил, что согласен с икриминируемыми ему обвинениями и просит, чтобы его дело рассмотрели в особом порядке, без изучения материалов по существу. Судья согласилась, поэтому процесс уложился всего в три слушания. Прокурор запросил для Мязина семь лет заключения, но служитель Фемиды дала ему еще меньше — пять лет колонии. При этом было учтено, что Мязин погасил 300 тысяч рублей из ущерба в 3,2 млрд рублей. Проведший приличное время в СИЗО, Мязин вскоре мог просить об УДО. Прокуратура не стала обжаловать приговор Мязину.

Злую шутку с Мязиным сыграла запредельная, по мнению источников агентства, лояльность со стороны суда. АСВ — как представителем потерпевшей стороны — был заявлен иск в рамках уголовного дела о возмещении ущерба. Однако Подольский суд не стал его рассматривать, отправив для разбирательств в гражданский суд. Это дало повод уже АСВ обжаловать приговор в отношении Мязина.

Мособлсуд, пересматривая приговор, не стал отправлять материалы на новое рассмотрение в Подольский суд. Служители Фемиды сами увеличили Мязину срок наказания с пяти до восьми лет заключения.

В ходе расследования удалось собрать материалы о том, что теневой банкир Иван Мязин в свое время был участником самых крупных каналов по отмыванию денег. «У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявляли на допросах свидетели. По версии следствия, в массовом выводе средств из РФ ранее участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».

Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны.

Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр».

Олег Белоусов, Алексей Куликов и Иван Мязин были тесно связаны с сотрудниками ФСБ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым, которые сейчас находятся под стражей. А Куликов и Фролов и вовсе являлись очень близкими друзьями. По мнению оперативников, эти отношения носили не просто товарищеский характер, за ними скрывались очень большие суммы, значительная часть которых могла оседать у контрразведчиков. Источник «Росбалта» рассказал, что с Куликовым и Мязиным в СИЗО уже побеседовали относительно их взаимоотношений с Черкалиным и Фроловым. Однако Мязин крайне неохотно шел на неофициальное общение.

По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам фирм-«однодневок». Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта». Та продала кредиты подконтрольным фигурантам дела фирмам, расположенным в Молдавии и Прибалтике. Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ.

Расследование части дела о гигантских отмывочных каналах продолжается.

Александр Горячев

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