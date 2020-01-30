Скандалы: Биткоины за поместье

Константин Малофеев купил себе недвижимость за 1,8 млрд рублей на Рублевке после вывода денег с криптобиржи

В сентябре 2019 года Константин Малофеев купил землю в коттеджном поселке «Ландшафт» на Рублево-Успенском шоссе, следует из данных Росреестра. В выписке из ЕГРН не только значится полное имя предпринимателя, но в коде выписки указан и старый адрес прописки Малофеева в микрорайоне ФИАН подмосковного города Пущино. Достоверность адреса подтвердил собеседник «Открытых медиа», имеющий доступ к государственным базам персональных данных. Неподалеку работал отец бизнесмена, советский астрофизик Валерий Малофеев.

Общая площадь двух примыкающих друг к другу участков в поселке «Ландшафт» составляет 8 тысяч квадратных метров. Участок продается вместе с домом. «Открытые медиа» сравнили спутниковые снимки и рекламные объявления на сайтах риелторских агентств и обнаружили предложение о продаже этого дома. Объявление актуально до сих пор, рассказал «Открытым медиа» один из риелторов. По его словам, объект продается с 2015 года, но сейчас собственник готов пойти на уступки в цене. Таким образом, Малофеев не планирует сам пользоваться недвижимостью.

Площадь трехэтажного здания — 1750 квадратных метров. Внутри — шесть спален, бильярдная, винный погреб, бассейн, турецкая баня и купель, а на участке — ротонда и пруд с мостиком. Недвижимость пытались продать с 2015 года за $50 млн (почти 3,1 млрд рублей при среднем курсе ЦБ за 2015 год 61,37 рубля за доллар). Последняя опубликованная цена существенно ниже — $28 млн, или 1,8 млрд рублей. Стоимость обусловлена расположением поселка — это самое сердце Рублево-Успенского шоссе, поблизости живут высокопоставленные чиновники и министры, в том числе и глава МИД Сергей Лавров, а до резиденции президента в «Ново-Огарево» можно добраться за десять минут.

С соседями по поселку Малофеев давно знаком. Так, домом неподалеку владеет компания «Золотое сечение». Среди ее соучредителей Сергей Рудов, который еще недавно руководил благотворительным фондом Святителя Василия Великого (основал фонд Малофеев). «Известный общественный православный деятель, мой друг. Это человек, благодаря которому многие воцерковились. Помогал монастырям, возил на Святую гору Афон», — говорил о Рудове сам предприниматель.

Деньги на покупку

Неизвестно, на каких именно условиях Малофеев приобрел это жилье. Его представитель не ответил на запрос. Но если сделка была рыночной, то, вероятно, это самое крупное вложение предпринимателя за последние годы. «Весь мой бизнес сегодня — это холдинг „Царьград“», — говорил в интервью The Bell Малофеев.

В недалеком прошлом он владел фондом Marshall Capital, до кризиса 2008 года накопившего портфель на $1,5 млрд. Но затем Малофеев вступил в войну с ВТБ из-за невозвращенного кредита, вмешался в конфликт на востоке Украины на стороне самопровозглашенных республик и вскоре попал под санкции США. В результате его активы были либо заморожены, либо пошли на урегулирование спора с госбанком.

Сейчас холдинг Малофеева — это около 20 компаний. Под оценке The Bell, их основная собственность — отельный комплекс «Царьград» в деревне Спас-Тешилово Московской области, агрокомплекс, медиагруппа «Царьград» и курорт «Ливадия» в Крыму. Но все эти фирмы по итогам 2018 года показали потери в 700 млн рублей.

«Русская служба Би-би-си» отмечала, что предприниматель мог иметь отношение к другим инвестициям — в криптовалюту. Так, по данным издания, создатель криптобиржи Wex якобы перевел около $450 млн в криптовалюте на кошельки, подконтрольные ФСБ. Это произошло при участии Малофеева.

В 2019—2020 годах по России прокатилась волна сообщений о минировании школ, детских садов и судов. Учреждения получали анонимные письма, в которых говорилось, что сообщения о заложенных бомбах будут поступать и впредь, пока Малофеев не вернет деньги вкладчиков криптобиржи. Только в Москве с конца ноября угрозы получили около 8 тысяч объектов и были эвакуированы 750 тысяч человек. В конце декабря был «заминирован» храм Христа Спасителя. BBC нашла возможного «минера» на Украине: по данным издания, на рухнувшей криптовалютной бирже Wex у него «зависли» около 120 биткоинов (примерно 54 млн рублей по текущему курсу).

Сам бизнесмен отрицает свою причастность к пропаже денег с криптобиржи и подал заявление в ФСБ.

Несмотря на убытки в бизнесе, Малофеев продолжает финансировать телеканал «Царьград», а недавно задумался о создании патриотического партийного проекта к выборам в Госдуму в 2021 году. Для поддержки этой организации близкие к нему люди пытаются объединить правые интернет-сообщества, обещая администраторам пабликов гранты на сумму до 300 тысяч рублей.

Деньги на приобретение недвижимости в «Ландшафте» Малофеев выручил, не продавая свое основное жилье. С середины 2000-х годов он владеет домом в подмосковном поселке «Довиль» на Минском шоссе. Именно там проводился обыск во время конфликта с ВТБ. Как следует из данных Росреестра, Малофееву до сих пор принадлежит недвижимость недалеко от берега озера.

Грузинский олигарх

Предыдущий собственник дома в «Ландшафте» — Леван Шиоевич Васадзе. Так же зовут бывшего члена правления АФК «Система». Васадзе, как и сам Малофеев, владевший долей в «Ростелекоме», еще несколько лет назад был связан с рынком телекоммуникационных услуг: в «Системе» он занимался подготовкой к первичному размещению акций МТС и «Комстара», около года владел долей в интеграторе AT Consulting. Землю в «Ландшафте» он приобрел еще в начале 2000-х годов по соседству с основным акционером АФК «Система» Владимиром Евтушенковым (он до сих пор владеет домом в поселке и даже отбывал там домашний арест в разгар конфликта вокруг «Башнефти»).

Сейчас, по данным реестра юрлиц, предпринимателю принадлежит только одна компания — «Прометеус Капитал». Она занимается вложениями в ценные бумаги. Но, как и в случае с юрлицами Малофеева, успехи фирмы, в которой числится лишь один сотрудник, весьма скромны: с момента основания в 2015 году организация показывала одни убытки: от 2,8 млн рублей до 27,2 млн рублей, согласно бухгалтерской отчетности.

Васадзе разделяет многие взгляды Малофеева. Он борется с ЛГБТ-активистами и даже создал народные дружины, которые должны были с оружием в руках патрулировать улицы Тбилиси, чтобы не допустить гей-прайда. «Господа либералы просто, как маньяки, приступили к самому безжалостному расчленению человека, отделяя его от всех форм идентичности. Сначала от религиозной, потом от национальной, после от половой. Сейчас уже пробуют отделить человека и от его человечной идентичности. Захлестнувшая мир эпидемия абортов и стала символом либерализма», — объяснял свои взгляды Васадзе в интервью 2018 года.

Объединяет его с Малофеевым и общественная деятельность. Васадзе возглавляет в Грузии структуры Всемирного конгресса семей — форума ультраконсерваторов, который правозащитники называют «главной силой, стоящей за американским экспортом гомофобии и сексизма». В 2014 году Малофеев финансировал съезд этой организации.

Илья Рождественский

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