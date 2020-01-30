Скандалы: «Сладкое дело» Лукашенко

Зачем президент Белоруссии развернул пассажирский самолет с директорами сахарных заводов над Польшей и арестовал их после приземления

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивил: «сахарное дело» разворачивается по уникальному для республики сценарию. Если раньше кампании по «перетряхиванию» старательно освещались государственными СМИ, то нынешние события вообще остались за кадром. При этом о положении ряда арестованных лиц до сих пор ничего не известно, что дало повод окрестить их «исчезнувшими».

История началась ещё 24 января, когда самолет обычного рейса «Белавиа» из Минска в Мюнхен, успев пройти более половины маршрута, в небе над польским Вроцлавом резко сменил курс и полетел в противоположном направлении – обратно в Белоруссию. Пассажирам объявили о технической неисправности. Самолёт был посажен в аэропорту приграничного Гродно, где, по свидетельствам пассажиров порталу TUT.BY, на борт поднялась группа пограничников и таможенников, которые объявили имена шести человек, которые должны проследовать за ними с ручной кладью и багажом.

Среди выведенных с рейса «Белавии» были руководители двух белорусских сахарных заводов: директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник и директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. Также из самолёта были выведены члены их семей. В этот же день крупнейший белорусский Телеграм-канал NEXTA сообщил о задержании директора Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова: руководителю предприятия инкриминируют получение взятки в размере 20 тысяч долларов США, он был выведен в наручниках прямо из рабочего кабинета. Чуть позже в этот день был задержан директор Скидельского сахарного завода Дмитрий Егоров. Таким образом, все руководители сахарной отрасли Белоруссии в один день оказались за решёткой.

Все «сахарные директора» в своё время получили должности благодаря президенту Белоруссии. Журналисты из независимых изданий так и не смогли узнать в пресс-службах сахарных заводов, где сейчас находятся их руководители. Кроме того, до сих пор отсутствуют официальные комментарии представителей Следственного Комитета и КГБ республики о статусе «исчезнувших» представителей «сахарной мафии», как уже успели окрестить руководителей отрасли в Сети.

В понедельник «детектив» получил дальнейшее развитие: под арест был отправлен бывший глава 2-ого управления ГУБОПиК МВД РБ Владимир Тихиня. По данным NEXTA, бывший силовик был задержан за получение взятки в 2000 долларов США от одного из минских бизнесменов за перевод из одной колонии в другую заключённого, связанного с «сахарной мафии». Кроме того, говорят, что именно Тихиня подсказал Криштаповичу и Пруднику идею с «отлётом на отпуск», так как обладал информацией о готовящихся зачистках.

Во вторник ситуация развивалась: список «исчезнувших» пополнил Дмитрий Кириллов, глава Белорусской сахарной компании, главного продавца сахара и продукции одной из крупнейших кондитерских фабрик Белоруссии «Коммунарка» на российском рынке. Пресс-служба компании на запросы журналистов TUT.BY ответила, что их руководитель находится в командировке и ещё на прошлой неделе улетел в Минск.

Пока более подробной информации о ходе «сахарного дела» нет. Тем не менее, белорусский экономист, руководитель центра «Стратегия» Леонид Заико заявил в интервью порталу «Хартия-97», что ещё 10 лет назад он провёл подсчёты и пришёл к выводу, что практически во всех соседних странах белорусский сахар продавался по более низкой цене, чем на внутреннем рынке. По последним данным, ситуация не изменилась: если сейчас килограмм сахара производства Слуцкого комбината стоит в Москве 31 рубль 90 копеек, то в Минске аналогичную упаковку можно приобрести за полтора белорусских рубля (приблизительно 44 российских рубля).

[«Тут Бай Медиа», 30.01.20, «Генпрокурор скупо прокомментировал «сахарное дело»»: Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк прокомментировал задержание руководителей всех четырех сахарных заводов: они были задержаны за мошеннические схемы при поставках продукции в РФ.

«Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло — это опять-таки, внешняя дебиторская задолженность. Это те схемы мошеннические, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими», — сказал Конюк в эфире телеканала «Беларусь 4. Гродно». – Врезка Скандалы.Ру]

Андрей Шляховский

Оригинал материала: Журнал «Компания»

«UDF.BY», 30.01.20, «Как выглядит дом исчезнувшего директора Городейского сахарного комбината»

Журналисты «Свабоды» отыскали в Несвиже дом, в котором живет директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович с женой Натальей, пишет «Салідарнасць».

«Обычный дом, еще в конце 1990-х Васильевич его построил. Он очень хороший», – сказал о Криштаповиче таксист Александр, который подвозил журналистов.

«Дом Криштаповича действительно не тех размеров, которыми отмечаются коттеджи высших чиновников и известных спортсменов в минских Дроздах, но сделан со вкусом и прекрасно ухожен», — отмечают корреспонденты «Свабоды».

В Городее говорят, что на директоре сахарного комбината держится не только производство, но и весь образ жизни в поселке, передают журналисты.

Напомним, в пятницу в небе над Польше развернули самолет Минск — Мюнхен. При посадке в Гродно с рейса сняли Михаила Криштаповича, который направлялся в отпуск. Позже стало известно об исчезновении и других директоров сахарных заводов Беларуси.

По информации источников TUT.BY, на прошлой неделе по «сахарному делу» было задержано 11 человек. Официальных комментариев властей до сих пор нет.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Константин Малофеев купил себе недвижимость за 1,8 млрд рублей на Рублевке после вывода денег с криптобиржи В сентябре 2019 года Константин Малофеев купил землю в коттеджном поселке «Ландшафт» на Рублево-Успенском шоссе, следует из данных Росреестра. В выписке из ЕГРН не только значится полное имя предпринимателя, но в коде выписки указан и старый адрес прописки Малофеева в микрорайоне ФИАН подмосковного города Пущино. Достоверность адреса подтвердил собеседник «Открытых […]