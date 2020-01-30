Скандалы: Ринат Ахметов решил потягаться с Миллером

Украинский олигарх оспорит в международных судах сделку по продаже «Газпрому» крымской усадьбы «Новый Кучук-Кой» с дворцом и старинным парком

Продажа украинских активов в Крыму российским госкомпаниям заставляет бюджет РФ платить дважды: сначала властям полуострова, а потом — Украине в международных судах. Компания System Capital Management украинского олигарха Рината Ахметова оспорит в международных судах сделку по продаже «Газпрому» крымской усадьбы «Новый Кучук-Кой» с дворцом и старинным парком. Об этом «Ко» сообщили представители холдинга, который считает усадьбу своей собственностью. Между тем, власти Крыма могут продать новым владельцам еще одну резиденцию олигарха. Обе они рискуют пополнить список активов, за потерю которых Ахметов уже требует от России $500 млн.

«Продажа» недвижимости «Новый Кучук-Кой» была осуществлена без согласия и участия компаний SCM — владельцев недвижимости, — заявляют в украинской компании. — SCM не признает ни сам «аукцион», ни его результат, в результате которого указанный объект был передан победителю». В SCM утверждают, что холдинг «не ведет и не планирует вести никаких переговоров с организаторами или победителем «аукциона», поскольку считает, что таковой не соответствует международному праву и считает незаконной так называемую «национализацию» всех активов, расположенных в Крыму, и любые дальнейшие действия по распоряжению ими».

О том, что ООО «Газпром добыча Оренбург» выкупает «Новый Кучук-Кой», еще 5 декабря 2019 года рассказало крымское издание «Примечания». 14 января «Интерфакс» со ссылкой на Минимущества Крыма сообщил о свершившемся факте продажи. Датой сделки названо 16 декабря. Структура «Газпрома» стала единственным участником аукциона, выкупившим резиденцию по стартовой цене 1, 975 млрд рублей.

Историческая усадьба родственника Врубеля, царского чиновника и мецената Якова Жуковского «Новый Кучук-Кой» с памятниками культурного значения и парком начала ХХ века находится в поселке Парковое под Ялтой. До 2002 года на ее территории работал санаторий «Криворожский горняк». В 2007 году кипрский офшор Starvista.Ltd, связанный с Ринатом Ахметовым, выкупил территорию усадьбы площадью 3,6 га у крымских властей и построил там дворец с бассейном. Природозащитники заявляли, что новый владелец вырубил часть парка и изменил ландшафт.

В 2017 году Совмин российского Крыма воспользовался этим, и своим распоряжением отобрал у Starvista.Ltd «Новый Кучук-Кой». А заодно – соседнюю резиденцию площадью 3,9 га с недостроенным дворцом вдвое большей величины, принадлежавшую украинской компании «Инвестио», которое также связывают с Ринатом Ахметовым.

По данным ЕРГН, вторая резиденция Ахметова в Парковом (Парковое шоссе, 12) стала собственностью Республики Крым 19 декабря 2019 года. Но какое именно ведомство ею распоряжается, в Распорядительной дирекции имущества республики «Ко» ответить затруднились. В Минимущества Крыма «Ко» заявили, что не смогли получить трижды отправленный редакцией запрос.

В декабре 2019 года сайт телеканала «Настоящее время» сообщил со ссылкой на пресс-службу SCM, что в связи с отчуждением резиденции «Новый Кучук-Кой» в Крыму компания Ахметова инициировала инвестиционный арбитраж против Российской Федерации, о ходе которого SCM будет сообщать дополнительно.

На просьбу «Ко» уточнить, в какой инстанции и стадии этот арбитраж находится сейчас, в холдинге не ответили. Но заявили, что «компании SCM продолжат принимать все меры для защиты своего права собственности на указанную недвижимость в международных судебных и арбитражных органах».

Глава пресс-служба «Газпрома» Сергей Куприянов позицию SCM по резиденции «Кучук-Кой» комментировать не стал.

Между тем, основания отнестись к ней серьезно есть: в первом квартале 2020 года Международный арбитражный суд в Гааге должен принять решение по иску украинского энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова против России за потерянную компанию «Крымэнерго». Ее оценили в $500 млн. В ноябре 2018 года украинский «Ощадбанк» объявил, что выиграл иск против России в Парижском арбитраже, в связи с чем РФ должна будет выплатить за его активы в Крыму $1,3 млрд. 10 января Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму. «Нафтогаз Украины» готовит аналогичные иски к России на $7 млрд.

Если Россия проиграет во всех инстанциях и не заплатит, суды начнут арестовывать ее активы в Европе – как это было в истории с фирмой «Нога». Возможно, поэтому, проиграв «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже, «Газпром» резко изменил свою публичную переговорную позицию и решил уступить требованиям Киева в вопросе транзита.

Крымскую «национализацию», не предусмотренную никакими законами РФ, юристы критиковали за эти пять лет уже не раз. Несмотря на закон 6-ФКЗ, гарантирующий признание прав собственности, возникших на полуострове до 2014 года, местные власти находят поводы отобрать у владельцев ликвидные активы. И если бы их продавали потом на рыночных условиях, это могло бы компенсировать иски собственников. Но проблема в том, что достаются они либо «нужным» людям по очень льготной цене, либо госкомпаниям, которые берут деньги из бюджета. Из которого потом придется оплачивать решения международных судов — как известно, не признающих Крым частью России.

Виктор Ядуха

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