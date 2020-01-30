Твой бизнес уйдет на свалку

Твой бизнес уйдет на свалку

30.01.2020, 13:38, Новости дня

Превратите ваш аккаунт в главного бизнес-партнера без услуг псевдо-SMMщиков.

Не умеешь общаться со своими клиентами в соцсетях? Твой бизнес уйдет на свалку! 18-19 февраля в Москве пройдет семинар по SMM «Не боги рестораны продвигают», который подойдет всем, кто хочет научиться сам продвигать свой бизнес: от владельца ресторана до владельца стоматологической клиники.

Олег Пахолков главный редактор портала «Блокнот», одного из крупнейших СМИ в соцсетях, вместе с ресторанным критиком Олегом Назаровым и учредителем группы компаний Mushrooms Creative Светланой Соколовой расскажут, как добиться больших финансовых результатов без услуг бесполезных SMM-щиков.

Только конкретные советы и проверенные лайфхаки по продвижению бизнеса в Интернете без лишней «воды».

Регистрация на семинар по ссылке.



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Последнее: Превратите ваш аккаунт в главного бизнес-партнера без услуг псевдо-SMMщиков. Не умеешь общаться со своими клиентами в соцсетях? Твой бизнес уйдет на свалку! 18-19 февраля в Москве пройдет семинар по SMM «Не боги рестораны продвигают», который подойдет всем, кто хочет научиться сам продвигать свой бизнес: от владельца ресторана до владельца стоматологической клиники. Олег Пахолков — главный […]

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