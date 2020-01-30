Крымские чиновницы в шубах поздравили блокадниц батоном и медалью

Фотографии с поздравлениями представителей местной власти 11 блокадниц разместила в соцсети глава Керченского городского совета.

Представители местной власти в Керчи решили поздравить живущих здесь 11 блокадников. Поздравления приурочили к 27 января – годовщину снятия блокады Ленинграда. Пришли к пожилым людям и вручили им медали, цветы и по буханке хлеба. Несколько фотографий и текст опубликовала на своей странице в Facebook Мая Хужина – глава Керченского городского совета.

Однако пользователи не оценили этот «благородный» порыв чиновников, но особенно чиновниц. А фотографии и вовсе вызвали у некоторых раздражение. Подписчики обратили внимание, что женщины пришли в шубах к нуждающимся блокадницам, чтобы вручить им хлеб и медали. Они посчитали это возмутительным.

«Стыдно за таких «чиновников». Ещё и публиковать такое совесть хватило! Не дай бог вам на старости батон получить за заслуги! Лучше бы уже не ходили и не позорились!», — пишет Людмила Журавлева.

«Вот это унижение!!!! Одного уже сняли за то, что ключи высоко поднял, сейчас и этих надо освободить от должностей», — добавляет Екатерина Ермолаева.

Кто-то предложил подарить «шубу с барского плеча», купить путевки в санаторий, а бабушке в драном кресле новое приобрести.

Но нашлись и защитники у представителей местной власти. Так, Азамат Турегулов заявил, что Мая Хужина и подружки все правильно сделали, «хлеб всему голова! Не шубы же им жрать, в конце концов».

А кто-то и посочувствовал инициатору, потому что пришла в пальто (наверное шубы нет). Живущим в нынешнем Санкт-Петербурге повезло больше: их лично кормил с ложечки губернатор Беглов. Хотя денег на социальное такси пережившим блокаду ленинградцам в бюджете не нашли.

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