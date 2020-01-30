Коронавирус не пройдет: Мишустин распорядился закрыть границу России на Дальнем Востоке

Коронавирус не пройдет: Мишустин распорядился закрыть границу России на Дальнем Востоке

30.01.2020, 13:38, Новости дня

Премьер-министр подписал соответствующее распоряжение в рамках мер борьбы с коронавирусом.

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке. Это стало одной из мер борьбы по нераспространению коронавируса. О закрытии границы премьер-министр сообщил в ходе заседания правительства, уточнив, что информация будет передана соответствующим органам. При этом Мишустин отметил, что информировать будут также и о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в регионе и других мерах, предпринятых правительством.

Накануне премьер-министр России создал межведомственный штаб по противодействие распространению в России коронавирусной инфекции. Возглавила штаб вице-премьер Татьяна Голикова, которая ранее заявляла об отсутствии случаев заболевания в России. Вчера в соцсети было выложено видео госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. Ранее сообщалось, что в Китае закрылись предприятия, в связи с чем в России возник ажиотаж на технику.



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Последнее: Премьер-министр подписал соответствующее распоряжение в рамках мер борьбы с коронавирусом. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке. Это стало одной из мер борьбы по нераспространению коронавируса. О закрытии границы премьер-министр сообщил в ходе заседания правительства, уточнив, что информация будет передана соответствующим органам. При этом Мишустин отметил, что информировать […]

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