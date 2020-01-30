В России разрешили охоту с луком

В РФ вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Гражданам России с 30 января официально можно охотиться с луком и арбалетом. Документ подписал в начале августа 2019 года президент РФ Владимир Путин.

Закон приравнял лук и арбалет к охотничьему метательному стрелковому оружию. Ранее их можно было использовать только для спортивных соревнований. Купить такое оружие теперь могут россияне, владеющие охотничьим билетом и разрешением на хранение охотничьего оружия. Закон вступил в силу спустя 180 дней после его официального опубликования.

При себе охотникам будет необходимо иметь охотничий билет и разрешение на оружие.

Согласно закону, лук и арбалет теперь приравнены к охотничьему метательному стрелковому оружию. До этого их можно было использовать лишь для спортивных соревнований.

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