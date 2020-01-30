Под Вологдой мужчина зарезал жену в пьяной ссоре

В деревне Черновская Вологодской области местный житель набросился с ножом на свою супругу в ходе ссоры. От полученного ранения женщина скончалась, сообщает FlashNord.
Трагедия произошла 29 января вечером. По предварительным данным, супругов навестила их знакомая. Во время застолья глава семьи поссорился с гостьей. Жена попыталась заступиться за подругу. Тогда разъяренный мужчина схватил нож и нанес ей смертельное ранение.
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