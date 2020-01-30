Под Вологдой мужчина зарезал жену в пьяной ссоре

Под Вологдой мужчина зарезал жену в пьяной ссоре

30.01.2020, 13:37, Разное

В деревне Черновская Вологодской области местный житель набросился с ножом на свою супругу в ходе ссоры. От полученного ранения женщина скончалась, сообщает FlashNord.

Трагедия произошла 29 января вечером. По предварительным данным, супругов навестила их знакомая. Во время застолья глава семьи поссорился с гостьей. Жена попыталась заступиться за подругу. Тогда разъяренный мужчина схватил нож и нанес ей смертельное ранение.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Премьер-министр подписал соответствующее распоряжение в рамках мер борьбы с коронавирусом. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке. Это стало одной из мер борьбы по нераспространению коронавируса. О закрытии границы премьер-министр сообщил в ходе заседания правительства, уточнив, что информация будет передана соответствующим органам. При этом Мишустин отметил, что информировать […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика