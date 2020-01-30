Грета Тунберг зарегистрирует свое имя как товарный знак

Семнадцатилетняя шведская школьница Грета Тунберг зарегистрирует свое имя в качестве товарного знака.

«К сожалению, все еще есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или лживо заявляют, что они „представляют“ меня, чтобы общаться с известными людьми, политиками, СМИ, деятелями искусства и так далее», – написала Тунберг в своем инстаграме.

Также Тунберг зарегистрирует в качестве товарных знаков движение Fridays For Future и его шведское название Skolstrejk for klimatet.

В декабре прошлого года журнал Time назвал экоактивистку Грету Тунберг «человеком года».

Свои акции протеста Тунберг, которой тогда было 15 лет, начала летом 2018 года. Каждую пятницу она вместо уроков приходила к зданию шведского парламента с плакатом с надписью «Школьная забастовка за климат» и требовала от политиков задуматься о климатическом «апокалипсисе» и глобальном потеплении. Вскоре ее примеру последовали студенты и школьники во многих странах мира.

Через год, 23 сентября, Грета Тунберг выступила в Генассамблее ООН с эмоциональной речью, начинающейся словами: «Вы украли мое детство» и «Как вы смеете?!» Она предрекла миру экологическую катастрофу, заявив, что «люди страдают, умирают, гибнут экосистемы, а мы находимся на грани массового уничтожения». И снова обвинила политиков в бездействии.

Шведские парламентарии выдвинули кандидатуру Тунберг на Нобелевскую премию мира, заявив, что климатическая угроза является главной опасностью современности, а массовое движение, начатое девушкой, – это значимый вклад в мировое дело борьбы с ней. Нобелевскую премию за 2019 год Грета так и не получила.

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