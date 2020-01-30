Россия закрыла границы на Дальнем Востоке из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке в качестве одной из мер борьбы с распространением коронавируса.

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло, – сказал он на заседании правительства. – Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством [для борьбы с распространением коронавируса на территории РФ]».

По информации на утро 30 января, от коронавируса в Китае умерли 170 человек. 128 человек выздоровели. Почти 82 тысячи – находятся на обследовании. Общее число заболевших в Китае достигло 7711 человек.

Накануне Роспотребнадзор, чтобы не допустить завоз на территорию России нового коронавируса из КНР, начал обследовать в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая. Минимум до 7 февраля закрыты пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае, а также Амурской и Еврейской автономной областях. Для студентов из Китая в российских вузах каникулы будут продлены до 1 марта.

Ранее границы с Китаем закрыли Монголия, Кыргызстан. Казахстан с 29 января прекратил автобусные перевозки с Китаем, с 1 февраля остановит движение пассажирских поездов, с 3 февраля – регулярное воздушное сообщение.

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