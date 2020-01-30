Проведен тест самой новой и тяжелой ГАЗели Next

Эксперты протестировали самую большую и тяжелую ГАЗель Next, для управления которой потребуются права категории C. Масса коммерческого фургона следующего поколения Next, произведенного Горьковским автозаводом, составляет 4,6 тонны.
Тяжелая ГАЗель Next оснащена китайским 2,8-литровым турбодизелем Cummins, мощностью 140 л.с. Работает он в паре с 5-ступенчатой коробкой передач, встречающейся в основном на обычных фургонах Next или машинах бизнес-класса. Рабочий диапазон мотора находится в пределе от 1500 до 2500 оборотов. В городе или на загородном шоссе машина «ощущает» себя превосходно, а на трассе из-за отсутствия шестой ступени можно испытывать дискомфорт.
Благодаря объемному отсеку тяжелая ГАЗель Next будет пользоваться популярностью в секторе бизнеса. Объем отсека составляет 16 кубометров с погрузочной высотой чуть менее 800 мм. В пол вмонтированы транспортировочные петли. Освещение в отсеке оказалось тускловатым, а двери закрываются только при сильном воздействии.
Передняя панель тяжелой ГАЗели Next соответствует коммерческому классу автомобиля. Она практична, а большое количество отсеков позволяет хранить в них разные мелкие детали. Механизм переключения скоростей теперь расположен на консоли, но из-за этого первые две передачи включаются слишком туго.
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Последнее: Эксперты протестировали самую большую и тяжелую ГАЗель Next, для управления которой потребуются права категории C. Масса коммерческого фургона следующего поколения Next, произведенного Горьковским автозаводом, составляет 4,6 тонны. Тяжелая ГАЗель Next оснащена китайским 2,8-литровым турбодизелем Cummins, мощностью 140 л.с. Работает он в паре с 5-ступенчатой коробкой передач, встречающейся в основном на обычных фургонах Next или машинах […]
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