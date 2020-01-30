Ученые из Великобритании назвали простой способ защиты от рака легких

Ученые из Великобритании провели исследования и назвали простой способ защиты от рака легких. Они смогли доказать, что при отказе от курения усиливается защита организма от онкологии.

Эксперты провели анализ биопсии легких шестнадцати человек, среди них были курящие люди, ранее никогда не курившие, те, кто избавился от вредной привычки, и дети. По полученным данным стало известно, что девять из десяти клеток у курильщиков подвергаются дополнительным мутациям, хотя и отсутствуют злокачественные образования. Такая трансформация вызвана постоянным действием химических веществ, содержащихся в сигаретном дыме. То есть, четвертая часть клеток уже имела одну мутацию, которая может в дальнейшем способствовать развитию рака. Данные эксперимента объясняют, почему курящие люди чаще болеют, чем некурящие.

Стоит отметить, что у тех, кто попрощался с вредной привычкой, обнаружили в несколько раз больше здоровых клеток. Таким образом развеян миф про бессмысленное бросание курения при продолжительном стаже.

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