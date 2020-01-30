Компания Caviar презентовала люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Компания, специализирующаяся на изготовлении нестандартных гаджетов, презентовала новый проект. Caviar произвела iPhone 11 Pro, вдохновившись электрическим Tesla Cybertruck.

Специалисты корпорации подвергли смартфон серьезному тюнингу, в результате чего получили эффектный аппарат с угловатым дизайном, похожим на пикап Илона Маска Tesla Cybertruck. Есть 3 версии iPhone – на 64, 256 и 512 Гб. Также поклонникам бренда представят стандартные формы 11 Pro и 11 Pro Max. На данный момент информации о стоимости будущей новинки нет. Caviar известна своим производством дорогих моделей популярного девайса, среди которых присутствует украшенная бриллиантами и золотом. За такой люксовый телефон клиентам придется заплатить до 100 000 долларов. По этой причине ждать бюджетную цену на Cyprphone не стоит.

Как отметили инженеры, при работе над внешним видом iPhone эксперты применили титан, чтобы подчеркнуть экстремальный дизайн. Также новинку оснастят особой металлической крышкой, за счет которой скрывается экран. При желании она может стать держателем, хотя главной функцией детали является защита.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эксперты протестировали самую большую и тяжелую ГАЗель Next, для управления которой потребуются права категории C. Масса коммерческого фургона следующего поколения Next, произведенного Горьковским автозаводом, составляет 4,6 тонны. Тяжелая ГАЗель Next оснащена китайским 2,8-литровым турбодизелем Cummins, мощностью 140 л.с. Работает он в паре с 5-ступенчатой коробкой передач, встречающейся в основном на обычных фургонах Next или машинах […]