В Украине появилась новая международная платежная система

Национальный банк Украины изменил статус платежной системы FORPOST с внутригосударственной на международную. Об этом 30 января сообщила пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины принял решение о согласовании изменений в правила внутригосударственной платежной системы FORPOST, что, среди прочего, предусматривают изменение статуса и наименования платежной системы с внутригосударственной платежной системы FORPOST на международную платежную систему NovaPay», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, NovaPay стала одиннадцатой международной платежной системой, платежной организацией которой является резидент, на платежном рынке Украины.

Платежная система FORPOST была создана в 2012 году оператором экспресс-доставки «Нова Пошта» и занималась денежными переводами внутри Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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