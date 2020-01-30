Mercedes назвал цены на гибридные модификации GLE и GLC

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz объявил стоимость новых кроссоверов GLE 350de 4Matic и GLC 300e 4Matic.
В частности, достоинством первого экземпляра станет применение гибридной установкой, которая получила электрический двигатель и дизельный агрегат. Вместе с тем вторая новинка будет поставляться исключительно с бензиновым мотором во всех модификациях. Гибридный кроссовер GLE 350de сможет проехать на электротяге около 100 километров. Также разработчики ограничили предельную скорость на уровне 160 км в час.
Кроме того, новинка может быть заряжена до 80 процентов за 20 минут, чего не было предложено в прежних гибридных моделях немецкой компании. Стоимость кроссовера GLE 350de составит на британском рынке от 61 тысячи фунтов за стандартную версию.
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