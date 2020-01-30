Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на ситуацию с распространением коронавируса. В стихотворной форме он призвал людей путешествовать по миру, «пока нет очередей».
Свое стихотворение о коронавирусе Шнуров опубликовал в Instagram:
Вспыхнул вдруг коронавирус,
У людей полно идей.
Путешествуйте по миру,
Пока нет очередей.
В Лувре без китайцев тихо,
В Эрмитаже – благодать!
Не бывает так, чтоб лихо,
Не могло чего-то дать.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, а МИД рекомендовал воздержаться от поездок в КНР.
Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за угрозы распространения коронавируса РФ вводит первые транспортные ограничения с Китаем.
Напомним, вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек. Всего зафиксировано 7711 «подтвержденных случаев заболевания». В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.
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