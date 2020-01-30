МЧС решила создать единую систему гражданской защиты

МЧС планирует создать систему гражданской защиты, объединив ныне существующую РСЧС и систему ГО (Гражданской обороны), сообщил директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Олег Мануйло.

«РСЧС и Гражданская оборона имеют практически идентичные органы управления. <…> Имеют единое ресурсное обеспечение, применяют одни и те же способы защиты населения и территорий, но имеют два закона, неоправданно большое количество документов. Это затрудняет понимание и усложняет работу на местах. Из двух систем должна появиться единая система, и она должна продолжить свое функционирование», – передает ТАСС слова Мануйло на посвященной этой теме конференции, проходящей во Всероссийском научно- исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Этого же мнения придерживается и открывший конференцию замглавы МЧС РФ Павел Барышев.

«Это все, соответственно, в дальнейшем с вашим участием должно объединиться в одно направление. Предварительно все законодательные вопросы мы проработали и закон проработали», – обратился замминистра к участникам конференции.

Планируется, что работа новой системы гражданской защиты будет регламентироваться федеральным законом, а не кодексом. По расчетам Мануйло, для его написания потребуется год или два.

Выступившие участники конференции сошлись во мнении, что если все получится, новая система позволить сэкономить средства, избавиться от излишней бюрократии и оптимизировать кадры.

Напомним, в декабре МЧС собралось сделать обязательной эвакуацию населения в зонах чрезвычайной ситуации.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Овен Овнам, одним из самых любвеобильных знаков зодиака, не стоит отказывать себе в сексуальных приключениях, иначе любые личные ограничения могут обернуться для вас нервным срывом. Продемонстрируйте своей второй половинке, что даже после многих лет брака каждый день можно удивлять друг друга. Для одиноких Овнов – самое время для регистрации на сайтах и мобильных приложениях для […]