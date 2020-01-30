Deutsche Bank объявил о годовом убытке в 5,2 млрд евро на фоне расследований в отношении организации

Чистый убыток одного из крупнейших немецких банков Deutsche Bank по итогам 2019 года составил 5,265 млрд евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность организации.

Годовая выручка кредитной организации снизилась на 8% и составляет 23,165 млрд евро. Чистый убыток акционеров банка составил 1,518 млрд евро за четвертый квартал, что почти в 4 раза больше, чем убыток предыдущего года. Продолжил повышаться и уровень резервов под безнадежные долги — до 723 млн евро по сравнению с 525 млн евро двумя годами ранее. Положительная динамика наблюдается только в доходах инвестиционного подразделения Deutsche Bank (рост на 13% до 1,52 млрд евро) и операций с ценными бумагами и валютами (на 31% до 1,2 млрд евро).

Deutsche Bank связывает нынешние убытки с расходами на реструктуризацию, которую организация начала проводить летом 2019 года. Ранее Председатель правления банка Кристиан Севинг сообщал, что согласно радикальной трансформации банка своих рабочих мест сразу лишатся 18 тысяч человек. На следующий день после этого заявления начались массовые увольнения. Издержки, связанные с преобразованием, составили за четвертый квартал нынешнего года 1,1 млрд евро, а за год в целом — 3 млрд евро. Планируется, что к окончанию трансформации расходы кредитной организации составят 7,4 млрд евро.

По оценкам представителей банка, процесс реструктуризации продлится до конца 2022 года. Одной из причин решения руководства кредитной организации о радикальном переформатировании ведения дел стали громкие дела в отношении банка.

Напомним, немецкий банк является фигурантом нескольких расследований в США, в том числе, касающегося незаконного финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Как писала The New York Times, Трампа и Правление банка связывают масштабные кредитные истории. Deutsche Bank фигурировал и в расследовании о возможном отмывании денег через банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.

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Последнее: Чистый убыток одного из крупнейших немецких банков Deutsche Bank по итогам 2019 года составил 5,265 млрд евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность организации. Годовая выручка кредитной организации снизилась на 8% и составляет 23,165 млрд евро. Чистый убыток акционеров банка составил 1,518 млрд евро за четвертый квартал, что почти в 4 раза больше, чем убыток предыдущего […]