В Тверской области в ДТП погиб водитель припаркованной машины

В Ржевском районе Тверской области в неисправный автомобиль врезался автофургон Купава. Инцидент со смертельным исходом произошел 30 января.
Госавтоинспекция уже успела собрать предварительные данные. Согласно им, в дорожной полосе из-за неисправности заглох автомобиль ВАЗ-2104 на 234 км автотрассы М-9 «Балтия». Следом на него совершил наезд автофургон Купава, за рулем которого находился водитель 47 лет.
В результате наезда водитель неисправного автомобиля скончался от полученных травм. Сейчас выясняются подробности ДТП.
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