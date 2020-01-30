В Тверской области в ДТП погиб водитель припаркованной машины

В Тверской области в ДТП погиб водитель припаркованной машины

30.01.2020, 13:21, Разное

В Ржевском районе Тверской области в неисправный автомобиль врезался автофургон Купава. Инцидент со смертельным исходом произошел 30 января.
Госавтоинспекция уже успела собрать предварительные данные. Согласно им, в дорожной полосе из-за неисправности заглох автомобиль ВАЗ-2104 на 234 км автотрассы М-9 «Балтия». Следом на него совершил наезд автофургон Купава, за рулем которого находился водитель 47 лет.

В результате наезда водитель неисправного автомобиля скончался от полученных травм. Сейчас выясняются подробности ДТП.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Египетский эксперт по питанию перечислил полезные свойства мандаринов. Назвав их природными антисептиками, доктор Ахмед Сабри подчеркнул способность цитрусовых препятствовать росту бактерий. В состав фруктов входит много воды, полифенолов, флавоноидов, а также 1.7% растворимой клетчатки, полезной для кишечника. Наличие фитонцидов обеспечивает их антисептическую способность, в то время как пектин помогает в улучшении пищеварения, не позволяя накапливаться […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика