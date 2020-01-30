В Тверской области в ДТП погиб водитель припаркованной машины

В Ржевском районе Тверской области в неисправный автомобиль врезался автофургон Купава. Инцидент со смертельным исходом произошел 30 января.

Госавтоинспекция уже успела собрать предварительные данные. Согласно им, в дорожной полосе из-за неисправности заглох автомобиль ВАЗ-2104 на 234 км автотрассы М-9 «Балтия». Следом на него совершил наезд автофургон Купава, за рулем которого находился водитель 47 лет.

В результате наезда водитель неисправного автомобиля скончался от полученных травм. Сейчас выясняются подробности ДТП.

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