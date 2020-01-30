Коронавирус и китайские шпионы — Fox News рассказал, какие истории СМИ замалчивают в пользу импичмента

В то время как всё внимание американских СМИ поглощено судом над Трампом в сенате, Соединённым Штатам грозит эпидемия смертоносного азиатского вируса, а учёные из американских университетов шпионят в пользу Китая, передаёт Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, большинство журналистов пренебрегает такими важными историями, чтобы не разоблачать некомпетентность правящего класса.

СМИ освещали импичмент во много раз больше, чем все остальные события последней пары недель, вместе взятые. В американских новостных студиях импичмент — единственное, что имеет значение. И это должно вам кое о чём говорить. На самом деле, это должно внушать вам подозрения.

Внешний мир меняется невероятно быстро. Завораживающе и зловеще. Это стоит освещать. Но СМИ, по большей части, это игнорируют. Почему? Рассмотрим истории, которыми они пренебрегают в пользу растянутых государственных слушаний с заранее известным нам концом.

Начнём с того, что прямо сейчас по Китаю, самой большой стране мира, распространяется эпидемия серьёзного вирусного заболевания. За считанные недели этот новый штамм коронавируса заразил почти столько же людей, сколько вирус атипичной пневмонии за три полных месяца. Помните атипичную пневмонию? То есть две недели против трёх месяцев. Хм.

Уже погибло более ста человек, и это только официальная статистика. Реальное число наверняка больше. Гонконг закрыл границу с материковым Китаем. Но сегодня — по совершенно неясным причинам — в нашей стране по-прежнему приземляются самолёты из китайских городов. Ха.

Итак, по любым объективным стандартам это — главная история дня, текущего момента. Потенциальная пандемия, распространяющаяся из Азии.

Но это ещё не всё, что происходит за пределами мира импичмента. Согласно новому докладу Центра по контролю и профилактике заболеваний, за последние 17 лет уровень самоубийств в нашей стране поразительно вырос — на целых 40 процентов. По сравнению с уровнем 17-летней давности в прошлом году число американцев, покончивших с собой, было на 16 тысяч больше. Вероятно, вам, как и большинству людей, кто-то из них был знаком.

Для сравнения: это больше смертей, чем за всю Иракскую и Афганскую войны, вместе взятые. И вы не удивитесь, узнав, что наиболее сильно пострадавшая категория населения — это люди рабочих профессий. Это всё та же категория, придавленная стагнацией зарплат, безработицей и опиоидной эпидемией. А больше всего они придавлены явной ненавистью и презрением к ним со стороны нашего правящего класса. Почему они умирают? Одна из главных причин — пренебрежение. Мы ещё поговорим об этом подробнее в нашей передаче.

Тем временем, как будто всего этого ещё не достаточно, известный профессор Гарвардского университета оказался китайским шпионом! Серьёзно. Чарльза Либера, заведующего кафедрой химии в Гарварде, сегодня арестовали за сокрытие миллионов долларов, выплаченных ему китайскими властями, и за сокрытие своего участия в китайской программе по получению иностранных технологий и узкоспециализированных знаний. Если обвинения против Либера соответствуют действительности, то он предал эту страну, чтобы помочь нашему самому опасному врагу. И не он один!

Власти также — пока вы смотрите импичмент — предъявили обвинения студентке магистратуры Бостонского университета, которая, по-видимому, тайно служила в Народно-освободительной армии в звании лейтенанта и пересылала свои исследования из этой страны прямиком в Пекин. Эта исследовательница уже вернулась в Китай и, вероятно, никогда не будет наказана за содеянное.

Но ещё один исследователь, находившийся здесь по визе, полученной при поддержке — да — Гарварда, только что был пойман при попытке незаконно вывезти 21 флакон биологических материалов из бостонского аэропорта Логан.

Всё это происходит прямо сейчас. Помните, как Америка была шокирована, когда Розенберги попались на том, что крали секреты и пересылали их в СССР? За это их отправили на электрический стул. Но сегодня китайские шпионы — настолько обычное явление в наших колледжах и в наших государственных структурах, здесь, в Вашингтоне, что их почти не замечают. О них даже не опубликуют статью на первой странице.

Итак, вот что мы имеем: три новостные истории, каждая из которых более захватывающая и по своей сути более важная, чем фарс с импичментом, который мы терпим уже полторы недели. Что общего у этих историй? Каждая из них указывает на эгоизм и некомпетентность власть имущих. Может быть, поэтому СМИ не хотят об этом говорить: их задача ведь — защищать власть имущих!

Дата выхода в эфир 28 января 2020 года.

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