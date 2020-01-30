Грузии грозят санкции в случае отказа принять делегацию России

Грузии грозят санкции в случае отказа принять делегацию России

30.01.2020, 13:19, Новости дня

Тбилиси грозят санкции в случае отказа принять российскую делегацию в мае в рамках мероприятий под эгидой Совета Европы, комитет министров которого сейчас возглавляет Грузия, сообщила глава минюста Теа Цулукиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Она сказала в четверг, что Грузия подписала все соответствующие документы при вступлении в Совет Европы, обязывающие ее принимать делегации из стран-членов этой организации.

«Если не впустим, это закончится для нас санкциями», – предупредила министр.

Как отметила Теа Цулукиани, «оппозиция Грузии хочет таких санкций против правящей «Грузинской мечты».

Грузинская оппозиция уже активно заявляет, что не допустит визита россиян и грозит устроить новые выступления, как это было в июне прошлого года во время посещения Тбилиси депутатов Госдумы РФ на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Глава парламентского большинства от правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе сообщил, что вопрос визита российской делегации в мае Грузия обсудит с западными партнерами.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Египетский эксперт по питанию перечислил полезные свойства мандаринов. Назвав их природными антисептиками, доктор Ахмед Сабри подчеркнул способность цитрусовых препятствовать росту бактерий. В состав фруктов входит много воды, полифенолов, флавоноидов, а также 1.7% растворимой клетчатки, полезной для кишечника. Наличие фитонцидов обеспечивает их антисептическую способность, в то время как пектин помогает в улучшении пищеварения, не позволяя накапливаться […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика