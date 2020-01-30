Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар

Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар

30.01.2020, 13:19, Новости дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара в московском аэропорту Внуково встретились с помилованной президентом РФ Владимиром Путиным израильтянкой Наамой Иссахар и ее матерью.

На фото встречи, распространенной канцелярией премьера, видно, что Нааму сопровождает ее мать Яффа, передает ТАСС.

Тем временем адвокат Иссахар сообщил, что израильтянка не признавала вину, когда подавала прошение о помиловании.

«Никакого признания вины не было – ни полного, ни частичного, ни какого-либо еще. В ходатайстве о помиловании признания вины нет и быть не могло. Да и в чем она могла признаться, если границу РФ даже не пересекла?» – говорится в заявлении.

В четверг утром израильтянка Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и помилованная президентом Владимиром Путиным, была освобождена из подмосковной колонии.

В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Израиля Реувен Ривлин и мать помилованной Яффа Иссахар поблагодарили президента России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем было продиктовано такое решение президента России. 



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