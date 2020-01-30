Мнение: Падение самолета ВВС США в Афганистане впору оценивать как месть за Сулеймани

Мнение: Падение самолета ВВС США в Афганистане впору оценивать как месть за Сулеймани

30.01.2020, 13:19, Разное

Неделя  явно не задалась для ВВС США: в Афганистане одна за другой произошли  две авиакатастрофы. В первой американская авиация потеряла  специализированный самолет связи Bombardier E-11A BACN, во второй –  военный вертолет. Запрещенное в РФ движение «Талибан» заявило, что оно  сбило обеих «птичек». Однако ряд обстоятельств позволяет увидеть за этим  «руку Ирана».

Наибольший интерес представляет собой катастрофа  самолета E-11A. Изначально сообщалось, что потерпел крушение над  Афганистаном гражданский лайнер Ariana Afghan Airlines. Чуть позже стало  известно, что упал военный самолет связи Bombardier E-11A BACN. Талибы  заявляют, что его сбили они, американцы это отказываются признавать.

Этот самолет, его содержимое и пассажиры очень примечательны. По  сути дела, перед нами летающий узел связи и ретранслятор (Battlefield  Airborne Communication Node — BACN). Он предназначен для обеспечения  устойчивой связи в условиях горного рельефа в зоне 300 километров между  абонентами, не имеющими прямой видимости между собой. Благодаря ему  собираются и распределяются разведданные, координируются авиационная и  артиллерийская поддержка. Этот специализированный борт напичкан  оборудованием, обеспечивающим «Тактический Интернет» для американских  военных.

Штука очень полезная и секретная. Попадание ее в руки  потенциального противника может много полезного тому поведать. Судя по  фотографиям с места крушения, самолет не столько рухнул, сколько  совершил очень жесткую посадку, его корпус частично обгорел. Можно  предположить, что кое-что из начинки Bombardier E-11A BACN могло уцелеть  и достаться талибам.

Второй примечательный момент касается  пассажиров самолета. По имеющимся данным, на нем было много сотрудников  ЦРУ, среди которых наиболее выделяется Майкл Д’Андреа. Это разведчик  высокого уровня, который отметился в Танзании, Египте и Ираке. С 2017  года он курировал Иран. Это означает, что данный региональный  руководитель ЦРУ причастен к убийству генерала Касема Сулеймани.

Возникает закономерный вопрос, а нет ли в этих событиях в Афганистане «длинной руки Тегерана»?

Когда после гибели Сулеймани мы рассуждали,  каким может быть ответ Ирана на удар США, логика подсказывала, что  приоритет может быть отдан действиям через его многочисленные  прокси-структуры. В качестве приоритета Тегеран избрал демонстративный  ракетный обстрел американской военной базы в Ираке. Но не исключено, что  и от действий чужими руками он отказываться не стал.

На самом  деле, Иран ведет весьма тесное сотрудничество с Афганистаном и  Талибаном. Две страны имеют общую границу. Несмотря на то, что их народы  исповедуют разные течения ислама, в Афганистане много персоязычных  людей, хорошо относящихся к Ирану. В 2018 году МИД Исламской Республики  публично высказался в поддержку «Талибана»:

Будущее в Афганистане было бы невозможно без какой-либо роли для талибов.

В  том же году Тегеран стал крупнейшим торговым партнером официального  Кабула. На территории Ирана проходят обучение сотни бойцов «Талибана»,  которое проводят иранские спецназовцы. По данным британского издания  Times, это делается с целью усиления борьбы с США, НАТО и запрещенным в  РФ ИГИЛ (ДАИШ):

Иранцы предложили проводить  тренировки с двумя условиями: мы должны сфокусироваться на  противоборстве интересам США и НАТО в Афганистане и увеличить натиск на  ДАИШ.

Складывается любопытная картина. Если допустить, что  талибы говорят правду, и Bombardier E-11A BACN сбили они, то как-то уж  очень удачно на его борту оказался обидчик Ирана, один из начальников  ЦРУ Майкл Д’Андреа. Откуда-то у талибов, помимо разведданных, взялось  оружие, способное сбить специализированный военный самолет, напичканный  секретным оборудованием, и вертолет. В общем, есть над чем задуматься.    

Источник https://narodreporter.livejournal.com/165515.html

Источник: Теория элит



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