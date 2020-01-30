Мнение: Падение самолета ВВС США в Афганистане впору оценивать как месть за Сулеймани

Неделя явно не задалась для ВВС США: в Афганистане одна за другой произошли две авиакатастрофы. В первой американская авиация потеряла специализированный самолет связи Bombardier E-11A BACN, во второй – военный вертолет. Запрещенное в РФ движение «Талибан» заявило, что оно сбило обеих «птичек». Однако ряд обстоятельств позволяет увидеть за этим «руку Ирана».

Наибольший интерес представляет собой катастрофа самолета E-11A. Изначально сообщалось, что потерпел крушение над Афганистаном гражданский лайнер Ariana Afghan Airlines. Чуть позже стало известно, что упал военный самолет связи Bombardier E-11A BACN. Талибы заявляют, что его сбили они, американцы это отказываются признавать.

Этот самолет, его содержимое и пассажиры очень примечательны. По сути дела, перед нами летающий узел связи и ретранслятор (Battlefield Airborne Communication Node — BACN). Он предназначен для обеспечения устойчивой связи в условиях горного рельефа в зоне 300 километров между абонентами, не имеющими прямой видимости между собой. Благодаря ему собираются и распределяются разведданные, координируются авиационная и артиллерийская поддержка. Этот специализированный борт напичкан оборудованием, обеспечивающим «Тактический Интернет» для американских военных.

Штука очень полезная и секретная. Попадание ее в руки потенциального противника может много полезного тому поведать. Судя по фотографиям с места крушения, самолет не столько рухнул, сколько совершил очень жесткую посадку, его корпус частично обгорел. Можно предположить, что кое-что из начинки Bombardier E-11A BACN могло уцелеть и достаться талибам.

Второй примечательный момент касается пассажиров самолета. По имеющимся данным, на нем было много сотрудников ЦРУ, среди которых наиболее выделяется Майкл Д’Андреа. Это разведчик высокого уровня, который отметился в Танзании, Египте и Ираке. С 2017 года он курировал Иран. Это означает, что данный региональный руководитель ЦРУ причастен к убийству генерала Касема Сулеймани.

Возникает закономерный вопрос, а нет ли в этих событиях в Афганистане «длинной руки Тегерана»?

Когда после гибели Сулеймани мы рассуждали, каким может быть ответ Ирана на удар США, логика подсказывала, что приоритет может быть отдан действиям через его многочисленные прокси-структуры. В качестве приоритета Тегеран избрал демонстративный ракетный обстрел американской военной базы в Ираке. Но не исключено, что и от действий чужими руками он отказываться не стал.

На самом деле, Иран ведет весьма тесное сотрудничество с Афганистаном и Талибаном. Две страны имеют общую границу. Несмотря на то, что их народы исповедуют разные течения ислама, в Афганистане много персоязычных людей, хорошо относящихся к Ирану. В 2018 году МИД Исламской Республики публично высказался в поддержку «Талибана»:

Будущее в Афганистане было бы невозможно без какой-либо роли для талибов.

В том же году Тегеран стал крупнейшим торговым партнером официального Кабула. На территории Ирана проходят обучение сотни бойцов «Талибана», которое проводят иранские спецназовцы. По данным британского издания Times, это делается с целью усиления борьбы с США, НАТО и запрещенным в РФ ИГИЛ (ДАИШ):

Иранцы предложили проводить тренировки с двумя условиями: мы должны сфокусироваться на противоборстве интересам США и НАТО в Афганистане и увеличить натиск на ДАИШ.

Складывается любопытная картина. Если допустить, что талибы говорят правду, и Bombardier E-11A BACN сбили они, то как-то уж очень удачно на его борту оказался обидчик Ирана, один из начальников ЦРУ Майкл Д’Андреа. Откуда-то у талибов, помимо разведданных, взялось оружие, способное сбить специализированный военный самолет, напичканный секретным оборудованием, и вертолет. В общем, есть над чем задуматься.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/165515.html

Источник: Теория элит

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сведения зарубежных СМИ о якобы бомбардировке российской авиацией госпиталя и пекарни в районе населенного пункта Эриха на юге Идлиба являются информационной провокацией, заявили в Минобороны. «Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января сего года самолетом ВКС РФ госпиталя и пекарни в районе населенного пункта Эриха на южной окраине сирийского города Идлиб – […]