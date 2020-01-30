Американская ведущая Дедженерес назвала танцоров ансамбля Вирского русскими, посольство Украины в США присоединилось к возмущению ее подписчиков

Известная американская телеведущая Эллен Дедженерес в своем Instagram 29 января разместила видео, на котором группа танцоров исполняет гопак. Под роликом была надпись «look at this russian» («посмотрите на этого русского»).

Видео было снято во время репетиции.

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#repost @lookatthisrussian ・・・

Допис, поширений Ellen DeGeneres (@theellenshow) 28 Січ 2020 р. о 7:48 PST

Под постом Дедженерес появились гневные комментарии. Подписчики телеведущей возмущались тем, что она спутала украинский танец с российским.

«Это украинцы, пожалуйста, не принимайте нас за «них», «Эллен, я твой самый большой поклонник, но это украинский танец Вирского – всемирно известной украинской танцевальной группы», – писали подписчики.

На инцидент отреагировало и посольство Украины в США. На своей странице в Facebook украинские дипломаты опубликовали видео с выступлением Национального ансамбля танца Украины имени Вирского на сцене.

«Уважаемая Эллен, украинцы – большие поклонники шоу Эллен ДеДженерес. Просто чтобы вы знали, что видео, которое вы разместили в Instagram, на самом деле знаменитый танец гопак, который является украинским, а не русским. И давайте будем честными, русские никогда не смогут так танцевать. Наш украинский ансамбль танца имени Вирского, который танцует на этом видео, может доказать это в вашей студии», – говорится в сообщении украинского посольства.

Національний ансамбль танцю України ім.П.Вірського Dear Ellen, Ukrainians are big fans of Ellen DeGeneres Show.Just to let you know, the video you posted on Instagram is actually of the famous "Hopak" dance, which is UKRAINIAN, not Russian https://bit.ly/2GAvGrm.And let's be honest, Russians can never dance like that.Our Ukrainian Virsky Dance Ensemble (Національний ансамбль танцю України ім.П.Вірського) who is in this video can prove it in your studio.____________Друзі,Долучайтесь до заклику. Думаємо, багато, хто любить і часто дивиться "Ellen DeGeneres Show", але вчора на їхній сторінці в Instagram було розміщено відео нашого Національного ансамблю Вірського, яке помилково залишили підписаним як "подивіться на цього російського хлопця".Посольство вже приєдналось до заклику самих учасників ансамблю та пропонує кожному перейти за посиланням bit.ly/2GAvGrm (або ж тегнути сторінку Ellen DeGeneres Show у своєму пості) і залишити коментар, що гопак є українським танцем, а не російським. Posted by Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

Ансамбль имени Вирского был основан в 1961 году. Художественный руководитель коллектива – Мирослав Вантух.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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