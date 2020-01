Американская ведущая Дедженерес назвала танцоров ансамбля Вирского русскими, посольство Украины в США присоединилось к возмущению ее подписчиков

Національний ансамбль танцю України ім.П.Вірського

Dear Ellen, Ukrainians are big fans of Ellen DeGeneres Show.Just to let you know, the video you posted on Instagram is actually of the famous "Hopak" dance, which is UKRAINIAN, not Russian https://bit.ly/2GAvGrm.And let's be honest, Russians can never dance like that.Our Ukrainian Virsky Dance Ensemble (Національний ансамбль танцю України ім.П.Вірського) who is in this video can prove it in your studio.____________Друзі,Долучайтесь до заклику. Думаємо, багато, хто любить і часто дивиться "Ellen DeGeneres Show", але вчора на їхній сторінці в Instagram було розміщено відео нашого Національного ансамблю Вірського, яке помилково залишили підписаним як "подивіться на цього російського хлопця".Посольство вже приєдналось до заклику самих учасників ансамблю та пропонує кожному перейти за посиланням bit.ly/2GAvGrm (або ж тегнути сторінку Ellen DeGeneres Show у своєму пості) і залишити коментар, що гопак є українським танцем, а не російським.

Posted by Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020