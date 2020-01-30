Комаров: Не верьте, если у нас кто-то уже предлагает вам лекарства или прививки от коронавируса

Украинский телеведущий, путешественник, автор программы «Світ навиворіт» на «1+1» Дмитрий Комаров анонсировал в Instagram выпуск, посвященный Китаю и сказал, что не стоит паниковать в связи с распространением там коронавируса.

«Это разновидность гриппа. У нас в стране вероятность появления этого вируса ничтожно мала. А симптомы похожи на обычный грипп (от которого у нас тоже каждый год погибает много людей, если запустить болезнь). Поэтому если приболели, а в зимний период у нас это обычное дело, не впадайте в панику, не проводите болезнь «на ногах». Побудьте дома и пейте больше жидкости и чая. Вызовите врача. И не верьте, если у нас кто-то уже предлагает вам лекарства или прививки от коронавируса. Даже диагностику пока можно провести только в Китае, у нас ее еще нет. Еще раз: не паникуйте. Главное – сильный иммунитет. Дышите свежим воздухом. Занимайтесь спортом. Ешьте натуральные продукты. Мойте руки. И все будет хорошо», – написал он.

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Премьера * Сегодня в 22-45 на 1+1. Начинается сезон, который мы с Сашей Дмитриевым @dmytryiev_aleksandr уже называем любимым. Вы увидите страну, в которую лично я влюбился. Китай. Изнутри. Настоящий. Невероятный. Магнитический. Мистический. Завораживающий. Древний и ультрасовременный одновременно. Поражающий воображение. Не знаю, какие слова еще подобрать. Сезон крутейший. Я впечатлен. Я предлагаю вам посмотреть на эту страну в новом ракурсе и побывать в одном из самых знаменитых монастырей мира — Шаолинь. Не по туристическому маршруту и билету. С обратной стороны. И своими глазами увидеть, что возможности человеческого тела безграничны. Если упорно тренироваться, то можно научиться отжиматься, опираясь на один палец, а стоять на двух. И это – не предел. Что легендарные шаолиньские монахи со сверхчеловеческими способностями бывают не только в художественных фильмах. Это реальность. Посмотрите на другой Китай. Я сегодня специально не пишу про коронавирус, который обсуждает вся планета. Все, что можно прочитать на эту тему – написано во всех мировых СМИ. Передам лишь главный месседж от моих друзей-китайцев, с которыми я на связи почти каждый день: не паникуйте. Это разновидность гриппа. У нас в стране вероятность появления этого вируса ничтожно мала. А симптомы похожи на обычный грипп (от которого у нас тоже каждый год погибает много людей, если запустить болезнь). Поэтому если приболели, а в зимний период у нас это обычное дело – не впадайте в панику, не проводите болезнь «на ногах». Побудьте дома и пейте больше жидкости и чая. Вызовите врача. И не верьте, если у нас кто-то уже предлагает вам лекарства или прививки от короноровируса. Даже диагностику пока можно провести только в Китае, у нас ее еще нет. Еще раз – не паникуйте. Главное – сильный иммунитет. Дышите свежим воздухом. Занимайтесь спортом. Ешьте натуральные продукты. Мойте руки. И все будет хорошо. А на Китай предлагаю посмотреть совсем в другом ракурсе, каким мы сняли его еще в прошлом году. Вам понравится. Обещаю) #мирнаизнанку

Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir) 29 Янв 2020 в 12:01 PST

Программу о Китае Комаров снял в 2019 году.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 30 января было известно, что 170 человек умерли, а число зараженных составило почти 8 тысяч.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 29 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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