Из-за сильного ветра рухнула часть «стены Трампа» на границе США и Мексики

На американо-мексиканской границе из-за мощного ветра обрушилась часть стены, строительство которой было инициировано президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом 30 января сообщило The Guardian.

Уточняется, что девятиметровые стальные панели стены унесло в сторону Мексики, но мексиканские власти быстро отреагировали и смогли приостановить движение на близлежащей улице.

Обрушенные части стены забрали с территории Мексики и вернули на место. Сейчас строительство стены продолжается.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной иммиграции было одной из главных тем предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

23 декабря 2018 года из-за отказа представителей Демократической партии в Конгрессе дать согласие на выделение в бюджете $5,7 млрд для строительства стены на границе с Мексикой Трамп объявил о приостановлении работы федерального правительства. Это был самый долгий шатдаун в истории США – 35 дней.

В феврале 2019 года демократы в Конгрессе США согласились выделить на финансирование укреплений на границе с Мексикой в четыре раза меньше ассигнований, чем хотел Трамп: $1,3 млрд. Глава Белого дома заявил, что недоволен соглашением.

Трамп уже дважды объявлял о введении чрезвычайного положения, Конгресс отменял этот режим.

25 марта Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены с Мексикой, в сентябре министр обороны США Марк Эспер одобрил решение остановить возведение 127 военных объектов на территории США и за рубежом, чтобы направить $3,6 млрд на строительство стены.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сведения зарубежных СМИ о якобы бомбардировке российской авиацией госпиталя и пекарни в районе населенного пункта Эриха на юге Идлиба являются информационной провокацией, заявили в Минобороны. «Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января сего года самолетом ВКС РФ госпиталя и пекарни в районе населенного пункта Эриха на южной окраине сирийского города Идлиб – […]