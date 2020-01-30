Россия приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая

Россия приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая

30.01.2020, 13:14, Новости дня

Россия временно прекратит выдачу электронных виз гражданам Китая, начиная с четверга, в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщил российский МИД.

В среду Россия заявила, что она ограничит железнодорожное сообщение с Китаем, начиная с 31 января, оставив лишь прямые поезда, курсирующие между Москвой и Пекином.



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