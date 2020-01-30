Россия приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая

Россия временно прекратит выдачу электронных виз гражданам Китая, начиная с четверга, в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщил российский МИД.

В среду Россия заявила, что она ограничит железнодорожное сообщение с Китаем, начиная с 31 января, оставив лишь прямые поезда, курсирующие между Москвой и Пекином.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По состоянию на 27 января 2020 года в Украине пять предприятий задолжали заработную плату своим работникам на сумму почти 700 млн грн. Об этом 30 января сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook. По данным министра, крупнейшими должниками по зарплате являются: АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (Сумы) — […]