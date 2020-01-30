Электрокар Audi E-Tron потребовал заменить масло в машине

Электрокар Audi E-Tron потребовал заменить масло в машине

30.01.2020, 13:14, Новости дня

Новый немецкий электрокар Audi E-Tron выдал своему водителю информацию о том, что необходимо осуществить проверку уровня масла в двигателе.

Вместе с тем данный экземпляр является полностью электрическим, что исключает возможность использование каких-либо смазочных элементов. Эксперты указали, что столь необычное уведомление появилось по причине использования не обновленного бортового компьютера. Напомним, выход электрокаров Audi E-Tron состоялся в 2018 году, тогда как встроенный компьютер ранее применялся на бензиновых и дизельных машинах.

В свою очередь, владелец электрокара Audi E-Tron указал, что на табло высветилось напоминание о необходимости заменить масло через 3100 километров. В компании пока не прокомментировали данный случай.



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