Mahindra представит свои новые электрокары

Индийский автомобильный бренд Mahindra покажет на выставке Auto Expo 2020 ряд электрических новинок.

В свою очередь, производитель назвал свой стенд на мероприятии — Driven by Purpos. Публика сможет детально ознакомиться с новыми электрокарами, фирменными батареями и зарядными станциями. Вместе с тем на пресс-конференции ответят на любые интересующие вопросы, связанные с продукцией марки.

Также стоит указать, что участникам выставки также предложат концептуальную новинку Funster, которая в дальнейшем получит не только электрическую версию, но и бензиновые модификации. Представители марки анонсировали показ нового электрокара eKUV100, достоинством которого станет запас хода до 100 километров без подзарядки.

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