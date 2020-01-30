Mahindra представит свои новые электрокары

Mahindra представит свои новые электрокары

30.01.2020, 13:14, Новости дня

Индийский автомобильный бренд Mahindra покажет на выставке Auto Expo 2020 ряд электрических новинок.

В свою очередь, производитель назвал свой стенд на мероприятии — Driven by Purpos. Публика сможет детально ознакомиться с новыми электрокарами, фирменными батареями и зарядными станциями. Вместе с тем на пресс-конференции ответят на любые интересующие вопросы, связанные с продукцией марки.

Также стоит указать, что участникам выставки также предложат концептуальную новинку Funster, которая в дальнейшем получит не только электрическую версию, но и бензиновые модификации. Представители марки анонсировали показ нового электрокара eKUV100, достоинством которого станет запас хода до 100 километров без подзарядки.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Путин отправил в отставку главу Чувашии. В указе президента написано, что чиновник уволен в «связи с утратой доверия». Заставил попрыгать майора МЧС, а вышло, что сам допрыгался, доверие потерял. Странная штука доверие Путина. Прыг-скок майора МЧС Путина огорчил. А сколько таких прыгскокчиков в России, которые Путина не беспокоят. Экс-прокурор ЯНАО Александр Герасименко, к примеру,  устроивший […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика