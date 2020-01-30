Вопрос дня: Как защититься от китайского коронавируса?

Китайский коронавирус, появившийся в Ухане и способный спровоцировать пневмонию, распространяется все быстрее. Ученые из Поднебесной уверены, что пик вспышки придется на будущую неделю, то есть на начало февраля. Потом темпы роста числа заболевших начнут снижаться.

Пока новый респираторный синдром обнаружили почти у восьми тысяч человек, 99% из которых находятся в Китае. Есть отдельные случаи заболевания в других, в том числе европейских странах, но пандемии там они не вызвали. Новый вирус при этом по числу зараженных уже обогнал или вот-вот обгонит своих предшественников – тяжелый острый респираторный синдром (SARS, или «атипичную пневмонию» – 8,5 тысячи заболевших) и MERS, ближневосточный респираторный синдром (1,2 тысячи).

Но несмотря на быстрые темпы распространения, новый 2019-nCoV не столь смертелен, как его предшественники – летальность составляет 2,2%. На конец января из 8 тысяч зараженных скончались 170 человек, 31 находится в тяжелом состоянии. Полностью выздоровели 133 человека, остальные под наблюдением медиков.

В связи с этим как российские, так и мировые ученые-вирусологи призывают не паниковать из-за вспышки. К тому же в РФ пока не было еще ни одного зараженного. За месяц наблюдений с подозрением на 2019-nCoV в стране госпитализировали около двухсот человек, но у всех оказывались лишь схожие симптомы: кашель, чихание, высокая температура. У большинства обнаружили либо ОРВИ, либо грипп.

Но и их, наряду с другими респираторными инфекциями, не стоит недооценивать. Один лишь грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), становится причиной от 250 до 500 тысяч смертей ежегодно – как правило, он провоцирует более тяжелые заболевания.

В числе самых распространенных респираторных инфекций – риновирусы, аденовирусы, грипп, метапневмовирус, пневмококк и chlamydia pneumoniae. Симптомы болезни в каждом случае могут отличаться, но у некоторых вирусов есть и схожие – температура, кашель, отит, например. И практически всегда в группе риска люди со сниженным иммунитетом, в первую очередь это маленькие дети и старики.

Для защиты от подобных инфекций помогут несколько вещей:

– вакцинация (если, конечно, против определенной инфекции есть соответствующая вакцина);

– здоровый образ жизни (сон, питание, физическая активность, отсутствие вредных привычек);

– медицинские маски или респираторы;

– регулярное мытье рук. Лучше под водой и с мылом. Но можно и с помощью салфеток и антисептиков;

– в целом бережное отношение к личной гигиене. Прежде всего это означает ограниченные контакты с незнакомыми людьми, с поверхностями в общественных местах.

Как защититься конкретно от коронавируса

Новый китайский коронавирус – и ученые заявляют об этом уже со всей определенностью – передается от человека к человеку по воздуху, а также при личном контакте или общении (на расстоянии до одного метра). Кроме того, от нескольких часов до нескольких дней 2019-nCoV может прожить и на различных предметах.

Симптомы довольно четко в четверг, 30 января, в своих рекомендациях для российских медиков сформулировал Минздрав:

– повышение температуры тела (в более чем 90% случаев);

– кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) (80%);

– одышка (55%);

– боли в мышцах и утомляемость (44%);

– ощущение заложенности в грудной клетке (>20%).

«Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от момента заражения. Также установлено, что среди первых симптомов могут быть головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение. Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться в отсутствии повышения температуры тела», – говорится в документе.

Инкубационный период – от двух до 14 дней. Это значит, что симптомы могут проявиться и через две недели после заражения. При этом известно, что заразным человек становится сразу, в первый же день.

Вот общие рекомендации по защите от Всемирной организации здравоохранения, появившиеся сравнительно недавно, после изучения множества заболевших.

– избегайте больших скоплений людей;

– не приближайтесь к кашляющим и чихающим менее чем на метр;

– если руки заметно грязные – помойте их с мыслом. Если на первый взгляд они чисты – применяйте антисептики на спиртовой основе. Делайте это постоянно;

– покашляв или чихнув, закрывайте рот рукой. После этого сразу помойте руки;

– не трогайте глаза, нос и рот.

Медицинскую маску носить не обязательно, отмечают в ВОЗ, поскольку для здоровых людей она практически бесполезна. Ее следует надевать лишь тем, кто заметил у себя симптомы потенциально заразной болезни – чтобы не заразить других.

Защита в путешествии

– если в путешествии вы заметили у себя тревожные симптомы, сразу свяжитесь с медиками и не переезжайте в другое место. Для тех, кто в Китае и не знает языка, то Роспотребнадзор запустил специальную горячую линию (номер (8 800 555 49 43)), где могут помочь переводчики с китайского;

– ешьте только хорошо приготовленную пищу, в которой вы уверены;

– пейте только бутилированную воду;

– не посещайте «мокрых» рынков, где продают животных и морепродукты;

– старайтесь не ходить в зоопарки.

Защита при приготовлении еды

– не ешьте мяса диких и, возможно, больных животных;

– ешьте только хорошо приготовленное и термически обработанное мясо;

– используйте разные разделочные доски и ножи для сырого мяса и остальной пищи.

Что делать, если появились симптомы заболевания

– в первую очередь обратитесь к врачу;

– надевайте медицинскую маску;

– оставайтесь дома;

– избегайте всяческих контактов;

– кашляйте и чихайте, закрыв рот платком, а не рукой. Платок сразу выбрасывайте. Если платка нет, носите перчатки – и прикрывайте рот ими;

– постоянно мойте руки с мылом. И подолгу – не менее 20 секунд.

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