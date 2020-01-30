В Госдуме 5 февраля обсудят поправки к проекту об изменениях в Конституции

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании 5 февраля рассмотрит поступившие поправки к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, сообщил глава комитета Павел Крашенинников.
«Мы первое заседание по официальным поправкам, которые внесены, проведем в среду в 16.30», – сказал он на заседании рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, уточнив, что на данный момент в комитет поступило порядка 30 поправок.
Речь идет о поправках, внесенных в комитет субъектами законодательной инициативы. Параллельно предложения продолжает собирать рабочая группа по подготовке изменений в основной закон страны, сопредседателем которой является Крашенинников. «В рабочую группу будут поступать и анализироваться предложения для передачи в последующем президенту РФ», – отметил он, передает ТАСС.
По словам главы комитета, кроме поправок в главы с третьей по восьмую, поступили и поправки в преамбулу. Их авторами выступили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Евгений Федоров («Единая Россия») и член Совета Федерации Светлана Горячева. Поправки, касающиеся социальных гарантий, предложили депутаты-коммунисты Олег Смолин и Светлана Савицкая, их коллеги от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, а также справоросс Галина Хованская.
Есть и поправки, касающиеся статей о формировании органов публичной власти, о полномочиях Конституционного суда. Крашенинников заметил, что поправки поступили к первой, второй и девятой главам основного закона, однако изменения в них вноситься не будут.
Ранее в четверг сообщалось, что рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию займется решением вопросов по пяти направлениям.
Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.
23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.
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