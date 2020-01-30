Мнение: Письмо: «Хочу откатить к заводским настройкам»

Сегодня несколько писем посмотрим, как люди пытаются себя уважать, но получается все наоборот, потому что вместо само-уважения они пытаются заставить другого их уважать. Щипцами и скалками.

Самоуважение — это ваше уважение к себе, друзья.

Вы сами себя должны уважать, если хотите силы, и уважать других должны, если хотите симпатии.

А вот заставлять других уважать вас не нужно.

Помните, что такое у Пушкина «он уважать себя заставил»?

Помер значит.

Вы же не хотите так?

your_arskaya

Здравствуйте, Эволюция.

Пишу с надеждой попасть на разбор.

О себе: 24 года, скоро оканчиваю университет, имею подработку и небольшое хобби, приносящее дополнительный доход, не замужем и не была

О нем: 30 лет, имеет СПО, работает, любит спорт, не женат и не был

Пусть имя для письма будет Игорем.

Отношения длятся 1.5 года.

В начале все было прекрасно, наверное, как и у большинства людей. Моя высокая значимость проявлялась во всем: его предложения видеться чаще и дольше, приглашения на ночевку, как только начали встречаться, почти сразу познакомил со своими родителями. Мое мнение было для него важно, доходило до того, что я помогала выбирать ему одежду, и Игорь покупал то, что мне нравится. Общения и в реале, и в виртуале было столько много, что я даже слегка пресыщалась. Вскоре я подсела на эту сказку и так стала бояться, что она разрушится, что разрушила ее своими скалками по всякой ерунде.

(Вот так выглядит динамический баланс в представлении большинства девушек. Как в детском мультике. «Я — маленький дракончик, все мне, мне, мне». Ее значимость высока, вокруг нее кружат, ей в рот заглядывают. А она удовлетворенно царит. Царит — то есть опирается не на себя, а на плечи поклонника и на его заботливо протянутые руки. Кормит свою корону, собирает шкатулку, в общем наслаждается романтикой как шампанским. Но от алкоголя бывает похмелье, поскольку в ваш организм извне поступают вещества, которые мозг должен сам вырабатывать)

В общем, ситуация такая: в 2020 году вместе с уровнем мирового океана подрос его плюс, который меня стал ужасно напрягать.

(Уровень мирового океана тесно связан с ситуацией автора)

Думаю, Игорь давно плюсует, но в 2019 году это не так сильно бросалось в глаза, а последние недели бросается пиздец как, что я даже не знаю, какая должна быть корона, чтобы этого не увидеть. Хоть он и продолжает говорить, что любит, подарочки всякие преподносит периодически, но то, какие наши отношения были в начале и то, какие сейчас – небо и земля. Это выражается в шутках-прибаутках, в которых я ощущаю едкую иронию, в том, что он уже не считается с моим мнением так как раньше, постоянные попытки переспорить. Да ради Бога, я ничего не имею против того, что у него может быть свое мнение, но иногда это доходит до абсурда, и он со мной спорит даже о погоде.

(Вот это вот «он со мной ссорится» и «он со мной спорит» — о том, что вы совершенно не замечаете ссор и споров со своей стороны. Ссориться и спорить невозможно в одну пачку. Автора парень избаловал в конфетно-букетный период и она теперь чуть что важно вещает, а когда он возражает, негодует. Парень на 6 лет старше, во всех смыслах взрослей и к тому же мужчина, то есть вкладывается в отношения материально и физически больше. Но царить хочет она. Это обычная ситуация. Избалованные рапунцели требуют заискивать перед ними всегда, как на первом свидании, а онегины быстро отмораживаются от этого и устают от конфликтов, которые возникают, когда они пытаются отвоевать назад часть слитой территории)

Заканчивается это все тем, что в итоге он спрашивает «я тебя обидел?», но не буду же я ему говорить, что дело не настолько в обиде, насколько в том, что неприятно осознавать, что заряд батареи моей значимости низок.

(Мировой океан, батарея. Она все пытается свести к каким-то внешним, не зависящим от нее процессам. И думает, что скрывает от него причину недовольства, хотя ему и так понятно, что ей мало власти)

Но и прикрываться иллюзиями, убеждая себя, что он все еще меня обожает поднадоело. Я хочу откатить себя до заводских настроек. Не только чтобы убрать его плюс, мне и самой не нравится мое липкое состояние.

(Она называет своими заводскими настройками его больший минус в начале отношений. То есть она думает, что мужской минус ей положен по праву рождения. И еще она думает, что если она снова начнет плюсовать, его плюс тут же уменьшится и появится минус. А на самом деле, когда вы начинаете плюсовать с помощью ЗВ, плюс на второй стороне растет. Вот это вот то, как многие понимают «самоуважение». Куча сварливых претензий и ожиданий от других)

Даже если на дистанции липкость удается скрыть от него, от себя-то не скроешь. Стать такой же легкой, какой была в самом-самом начале отношений. Я не циклилась, не сомневалась и не производила в голове экселевские расчеты. Я легко переключала свои мозги с отношений на искусство, с искусства на подработку и так далее. Во мне было много энергии на всё, и я с тоской это вспоминаю.

(Нужда в нем у нее была меньше. Она его пока не разглядела, не распробовала, не распахнула хлеборезку, поэтому ее взгляд был устремлен на поиск других источников корма короне. Она рассматривала других мужчин, она пыталась кормить корону в других ресурсах, в общем не циклилась на нем одном. Но никакого самоуважения в этом не было тоже. Был просто более широкий поиск внешних опор)

Что я делаю для того, чтобы хотя бы немного отлепиться: стараюсь принять мысль о том, что от моего сокровища осталась корона Сокровища, зубья которой колют наши отношения.

(Что она делает? Она вспоминает, что была Сокровищем раньше, а теперь ей мало поклонения. Гладит голодную корону и обещает ее накормить, как кормила раньше)

Взяла вторую подработку, которая мне действительно интересна, периодически стараюсь выбираться на всякие выставки/театры/кинотеатры, не ожидая, что он меня пригласит. Просто потому что хочется. Но когда он узнает о том, куда я сходила, и как там было красиво/весело, начинаются обиды, и допросы мол, как я посмела пойти без него. Так и хочется ответить «я что теперь, должна сидеть дома и киснуть как говно, мечтая о тебе? Ждать, когда ты снизойдешь?».

(Ей не приходит в голову пригласить его. Казалось бы, позови своего парня или хотя бы предупреди, что хотела бы сходить. Но нет. Она ведь идет туда из мести, ради наказания ему и демонстрации своей «самодостаточности». Поэтому не предупреждает его, но ждет, как его бомбанет, когда он увидит фотки в Инстаграме. И когда он видит и спрашивает, она делает вид, что возмущена. Хотя если бы он не заметил, она бы заплакала)

Ну а так-то, если убрать этот поганый плюс – парень фантастический. Большинство людей по-своему хороши, но в нем сочетается привлекательная внешность, простота в общении, отсутствие казановских замашек, и еще куча достоинств по типу «он мне подходит». Мне очень повезло, что я встретила такого человека.

(Почему она думает, что одна его встретила? Его каждый день встречают толпы людей. На работе и на улице, тем более если он ездит в метро. Встречаем мы каждый день множество людей и они не слишком друг от друга отличаются, в среднем все очень похожи. Но ей нужно думать, что этот особенный человек послан на Землю для ее удовольствия)

Что делать с этими: «почему ты поменяла статус?»/ «почему ты выложила фотку, где ты одна, а не где мы вместе?»/«что за –человек- тебя добавил?»/ «значит ты пошла одна – и меня не позвала?» (бляяяять, а как я тебя должна позвать, если ты работаешь 23 часа из 24? И если я вообще сомневаюсь, что дополнительное времяпровождение тебе не в тягость)?

(Она упивается его вопросами, я думаю, что она даже сексуально от этого возбуждается, но картинно матерится и изображает недовольство. Вот так юные дуры устраивают бунты, чтобы выбить из остывающего мужчины новый корм короне. А думают, что это «самоуважение»)

Написала сюда, с другими людьми будет либо корм короны, либо «бросай его, он тебя недостоин», ага, плюс, убегающий от минуса «недостоин королевны». Эволюция, как еще можно отделить свои границы и что делать с расспросами Игоря на любой мой шаг без его одобрения и участия?

(Автор, вам никак нельзя отделить границы. Без корма ваша корона будет хиреть, и у вас будет шок, что вы никакое не Сокровище, а обычная девушка. Расспросы парня скоро закончатся, а если он не дурак, он обидится на вас и пошлет подальше, вы будете плакать и бегать за ним. Вы делаете вид, что вам неприятно его участие, а на самом деле это единственное, чего вы добиваетесь. Вкладываться в отношения вы не умеете, уважать себя и других никогда не пробовали, у вас есть только жадность и обида, что вам не дают почтения. Вот такая пока ситуация. Начните с малого. Сообщайте ему каждый раз, когда собираетесь на какое-то мероприятие, приглашайте его с собой, а если он не может пойти, обязательно спрашивайте, не против ли он, чтобы вы пошли туда без него. И поменьше шляйтесь. Займитесь учебой и работой. Деловому мужчине смотреть на праздную бездельницу тошно)

Меня, как минуса это заставляет оправдываться и даже в какой-то степени сковывает в движениях. Это такой глюк мужиков-плюсов или что?

(Это не глюк. Пока он не принял решения расстаться с вами, он считает вас своей девушкой и ему не безразлично, где вы и почему ни о чем не говорите ему. Люди в отношениях так не делают)

Спасибо Вам за существование блога.

Источник: Эволюция

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