Мишустин разъяснил сообщения о возможности доступа силовиков к данным россиян

Сообщения СМИ, согласно которым правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным россиян онлайн, не соответствует действительности, речь шла только об автоматизации доступа, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«То, что касается информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным в онлайне. Вот так это и было интерпретировано. Но это совсем не соответствует действительности. Об этом и разговора не было», – сказал он на заседании правительства, передает РИА «Новости».
По его словам, «речь в данном случае не идет об ущемлении их прав и свобод, а исключительно об автоматизации этого доступа в электронном виде». «Но кто-то вот трактовал, и потом эта информация искаженным образом была доведена до средств массовой информации», – отметил премьер.
В среду СМИ сообщили, что новый министр связи Максут Шадаев якобы предложил предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, онлайн-доступ к различным данным россиян. Речь, в частности, идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
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