В Стокгольме украли больше десяти скульптур Дали

Свыше десяти скульптур Сальвадора Дали украли из галереи в Стокгольме, сообщают СМИ.

«Уже сейчас видно, что похищено 10-12 скульптур, но пока сложно сказать, сколько именно. Я подавлен. Я так долго боролся за организацию этой выставки», – сообщил владелец галереи Педер Энстрем, передает ТАСС со ссылкой на телеканат SVT.

Энстрем уточнил, что стоимость украденного оценивается в миллионы крон.

Полицейские полагают, что в похищении участвовали не менее двух человек, они скрылись с места преступления на автомобиле. Вместе с тем правоохранительные органы пока не раскрывают детали преступления.

«Было украдено несколько предметов, но по причине секретности следствия я не могу раскрыть стоимость похищенного. Нам предстоит посмотреть, есть ли в этом месте камеры, которые засняли происшествие», – сказала представитель столичной полиции Туве Хэгг.

В сентябре 2019 года сообщалось, что из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, украли унитаз из цельного 18-каратного золота.

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