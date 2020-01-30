Российские блогеры выяснили, каким бензином лучше заправляться

Автолюбители постоянно спорят, каким бензином лучше заправлять автомобиль — 92-м или 95-м. Российские блогеры провели эксперимент и выяснили, какое топливо экономически выгоднее и эффективнее.

У каждой спорящей стороны есть свои аргументы по этому поводу. Одни считают, что выгоднее заправлять автомобиль бензином 92-й марки, другие – 95-той. Чтобы окончательно разобрать в этом вопросе, блогеры канала «Гараж 54» провели эксперимент и записали видеоролик. Они на практике решили выяснить энергетическую ценность топлива. Для этого заправили один и тот же автомобиль, одним и тем же количеством разного бензина и наматывали круги на полигоне.

Таким образом блогеры вырабатывали горючее до последней капли, специально для эксперимента, отмеренной емкости. Результаты исследования можно посмотреть на видео. Нашлись и те, кто скептически отнесся к данному эксперименту, говоря о неточности результатов.

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