Кристина Орбакайте решила использовать велосипед вместо костылей

После нескольких дней лечения перелома лодыжки российская певица Кристина Орбакайте отбросила костыли, чтобы пересесть на четырехколесный велосипед. Ногу эстрадная исполнительница повредила на одной из репетиций, несчастный случай вынудил ее отменить все февральские концерты.

Несмотря на пошатнувшееся здоровье, Кристина Орбакайте не утратила чувство юмора. На своей странице в Instagram-аккаунте она опубликовала видео, где показала новый способ передвижения. Певица пояснила, что ей неудобно перемещаться с костылями, поэтому она решила воспользоваться детским велосипедом.

Больную ногу Кристина Орбакайте поставила на велосипедное седло, а здоровой ногой она отталкивалась от асфальта. Это позволило певице передвигаться намного быстрее по сравнению с использованием костылей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В трех районах Алтайского края введен режим ЧС. Стало известно, что между городами нарушено сообщение. На автомагистралях перекрыто движение машин. Работники коммунального хозяйства круглосуточно убирают снег в попытке устранить последствия жуткой стихии. Аналогичная ситуация произошла и в Кемеровской области. Там уже несколько дней сильный снегопад и шквалистый ветер. Невозможно передвижение на дорогах, так как из-за […]