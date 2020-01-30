Мишустин закрыл границу с Китаем из-за коронавируса

30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке. По словам главы правительства, эта мера поможет помешать распространению коронавируса на территории страны, передает ТАСС.
«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло», – заявил Мишустин на заседании. Премьер-министр добавил, что правительство должно сделать все, чтобы защитить россиян от нового вида пневмонии, сообщает RT.
Напомним, в декабре прошлого года власти КНР сообщили о вспышке коронавируса
2019-nCoV
в городе Ухань. Источником инфекции стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынках. К концу января новый вид пневмонии распространился по всей стране, передает URA.ru.
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