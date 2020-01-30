Арестован первый обвиняемый по делу Голунова

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего полицейского Романа Феофанова по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

Судья Наталия Дударь огласила, что «суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта», передает РИА «Новости».

При этом экс-полицейский вину не признал и возражал против ареста.

«Я восемь месяцев, пока идет следствие, мог скрыться, но я жил по месту жительства, никуда не переезжал», – отметил он.

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