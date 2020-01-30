Задержан скрывавшийся десять лет фигурант дела о крупном хищении по венным контрактам

В Ялте задержан фигурант дела о хищении 212 млн рублей Сергей Лучанинов, ранее занимавший должность замглавы госпредприятия «Воентелеком», в течение десяти лет он скрывался от следствия, информирует СК.
Лучанинова обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства.
В связи с установлением его местонахождения следователи возобновили работу по этому делу.
Найти подозреваемого удалось 16 января 2020 года, во время задержания у мужчины не оказалось при себе документов, его личность установили с помощью дактилоскопии.
«Согласно предварительной информации, обвиняемый длительное время жил под чужой фамилией, благодаря чему ему удавалось скрываться от правоохранительных органов. Решением Ялтинского городского суда Республики Крым Лучанинов арестован и помещен под стражу. Вынесено постановление о его этапировании в Москву», – отметили в СК.
По данным следствия, в 2005-2007 годах глава «Воентелекома» и его два заместителя, одним из которых был Лучанинов, вместе с председателем воронежского бюро АНО «Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии» реализовали схему, по которой незаконно получили 211,8 млн рублей.
«Согласно документам указанные средства были уплачены якобы за проведение исследований и расчетов электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств военного и гражданского назначения. Вместе с тем, как установили военные следователи, ни АНО «ЦПИП РИА», ни привлеченные им контрагенты не имели специалистов, способных выполнить указанные расчеты, и доступа к соответствующей секретной информации. Денежные средства, перечисленные за фиктивно выполненную работу, члены преступного сообщества обналичили и похитили», – уточнили в СК.
Три фигуранта этого дела были осуждены еще в 2011 году, суд приговорил их к различным срокам.
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