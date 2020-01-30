Тодоренко на семейном фото показала лицо сына крупным планом

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в Instagram совместным снимком с мужем, российским певцом Владом Топаловым, и их годовалым сыном Майклом. На фото лицо ребенка запечатлено крупным планом.

«Моя семья – моя крепость. Дай Бог всем такого счастья», – написала она и отметила, что снимок был сделан для журнала ОК!.

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#myFamily — моя крепость Дай Бог, всем такого счастья * @vladtopalovofficial Съемка для — @okmagazine_ru

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 29 Янв 2020 в 10:20 PST

одоренко на семейном фото показала лицо сына крупным планом

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. 5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.

В интервью программе «Осторожно, Собчак!» Тодоренко разрыдалась, рассказывая о том, что ее мужу, певцу Владу Топалову, запрещен въезд в Украину.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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