Гаджеты: Представлена визуализация нашего взгляда на окружающий мир



Проблемой как именно человек воспринимает окружающую действительность и на чем в первую очередь концентрируется его внимание, озаботились исследователи из университета Невады под руководством профессора Пола Макнейлджа. В результате была разработана достаточно простая система визуализации человеческого взгляда, отслеживающая перемещение глаз для получения целостной картины мира, видимой конкретным человеком.



Основным компонентом системы стали микрокамеры производства компании Pupil Labs (Германия), предназначенные для отслеживания в реальном времени направления движения глаз. Еще две видеокамеры направлены в предполагаемую точку, на которой сконцентрирован взгляд человека. Ориентации в пространстве помогает инерционный блок и данные GPS. Все вычислительные мощности выводятся на ноутбук, размещаемый в рюкзаке пользователя.

Система позволяет сопоставлять движение глаз, повороты головы и в результате отслеживать не только направление взгляда, но и точку, на которой в данный момент концентрируется пользователь. Комплексная обработка данных полученных с видеокамер, GPS навигаторов сопоставленные с данными таймеров позволят точно установить объекты, которые привлекают внимание человека и представить картину мира, наблюдаемую пользователем.



На следующем тапе испытаний пройдет тестирование добровольцев, возраст которых составит от 5 до 70 лет. Полученные данные позволят провести статистический анализ для получения информации об индивидуальном представлении людьми картины мира, что обеспечит поддержку системам искусственного интеллекта, задействованным при создании глазных имплантат, сенсоров и других высокотехнологических устройств.

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