Наама Иссахар вышла из российской тюрьмы

Российские власти освободили в четверг гражданку США и Израиля, которая находилась в тюрьме по обвинениям, связанным с наркотиками.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее ее помиловал президент Владимир Путин.

Наама Иссахар, которая родилась в Нью-Джерси, была арестована в апреле прошлого года, после того как полиция обнаружила девять грамм марихуаны в ее багаже во время пересадки в московском аэропорту.

Ее освободили перед переговорами Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве, которые пройдут позднее в четверг.

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