Наама Иссахар вышла из российской тюрьмы

Российские власти освободили в четверг гражданку США и Израиля, которая находилась в тюрьме по обвинениям, связанным с наркотиками.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее ее помиловал президент Владимир Путин.
Наама Иссахар, которая родилась в Нью-Джерси, была арестована в апреле прошлого года, после того как полиция обнаружила девять грамм марихуаны в ее багаже во время пересадки в московском аэропорту.
Ее освободили перед переговорами Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве, которые пройдут позднее в четверг.
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Последнее: Освобожденная из российской тюрьмы гражданка Израиля Наама Иссахар встретилась со своей матерью Яффой, передает "Интерфакс". Представители израильского диппредставительства в Москве сопроводили Нааму Иссахар в аэропорт, откуда, мать и дочь на самолете израильского премьера Биньямина Нетаньяху отправятся в Израиль. "От всего сердца я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю […]
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