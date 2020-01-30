Гаджеты: Зарплата россиянам будет выплачиваться по телефонному номеру

Гаджеты: Зарплата россиянам будет выплачиваться по телефонному номеру

30.01.2020, 12:52, Новости дня


Современные цифровые технологии предоставляют все больше возможностей для использования личных финансовых средств. Введение в России Системы быстрых платежей позволит гражданам уже к концу 2020 года оформить получение заработанных денег по телефонному номеру, без привязки к конкретному счету или банку.

Введение такой услуги позволит россиянам выйти из зависимости от одного конкретного банка, разрушить «банковское рабство». Банк России, центральный банк страны, активно обсуждает создание такой системы со всеми банковскими учреждениями.

В результате изучения предлагаемых Банком России схем, уже в первом квартале 2020 года будет подписано рамочное соглашение и определены этапы внедрения системы. Функция выплаты ЗП с использованием телефонного номера может быть реализована уже к концу года.

По заявлению представителя центробанка основной задачей при создании платформы станет учет всех рисков связанных с безопасностью средств клиентов. В частности указывалось на риски связанные с утерей телефона или вынужденной смены номера.

Принцип работы новой функции достаточно прост. В банк предприятия направляется список телефонных номеров работников. Затем, используя Систему быстрых платежей, заработная плата переводится в банк указанный владельцем телефонного номера.



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