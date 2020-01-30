В Минкомсвязи заявили об эффективности штрафов для Facebook и Twitter

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что для американских компаний Facebook и Twitter за повторное нарушение российского законодательства в области персональных данных гораздо более эффективной мерой являются крупные штрафы, а не блокировка.

«Мы считаем, что штрафы – куда более эффективный способ, чем блокировки, потому что блокировки можно обойти, а штраф, если компании работают в России, придется заплатить», – сказал Волин, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил в Twitter и Facebook запросы о локализации баз данных граждан России, которые пользуются этими соцсетями.

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