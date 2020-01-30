В Минкомсвязи заявили об эффективности штрафов для Facebook и Twitter

В Минкомсвязи заявили об эффективности штрафов для Facebook и Twitter

30.01.2020, 12:51, Новости дня

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что для американских компаний Facebook и Twitter за повторное нарушение российского законодательства в области персональных данных гораздо более эффективной мерой являются крупные штрафы, а не блокировка.

«Мы считаем, что штрафы – куда более эффективный способ, чем блокировки, потому что блокировки можно обойти, а штраф, если компании работают в России, придется заплатить», – сказал Волин, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил в Twitter и Facebook запросы о локализации баз данных граждан России, которые пользуются этими соцсетями.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Освобожденная из российской тюрьмы гражданка Израиля Наама Иссахар встретилась со своей матерью Яффой, передает "Интерфакс". Представители израильского диппредставительства в Москве сопроводили Нааму Иссахар в аэропорт, откуда, мать и дочь на самолете израильского премьера Биньямина Нетаньяху отправятся в Израиль. "От всего сердца я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика