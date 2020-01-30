В Минкомсвязи заявили об эффективности штрафов для Facebook и Twitter

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что для американских компаний Facebook и Twitter за повторное нарушение российского законодательства в области персональных данных гораздо более эффективной мерой являются крупные штрафы, а не блокировка.
«Мы считаем, что штрафы – куда более эффективный способ, чем блокировки, потому что блокировки можно обойти, а штраф, если компании работают в России, придется заплатить», – сказал Волин, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил в Twitter и Facebook запросы о локализации баз данных граждан России, которые пользуются этими соцсетями.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Освобожденная из российской тюрьмы гражданка Израиля Наама Иссахар встретилась со своей матерью Яффой, передает "Интерфакс". Представители израильского диппредставительства в Москве сопроводили Нааму Иссахар в аэропорт, откуда, мать и дочь на самолете израильского премьера Биньямина Нетаньяху отправятся в Израиль. "От всего сердца я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пара трансгендеров официально зарегистрировала брак в Казани / 16 декабря
- Juice Wrld перед смертью проглотил таблетки, которые искали агенты ФБР – СМИ / 11 декабря
- В исторической части Нового Орлеана неизвестный открыл стрельбу по толпе / 1 декабря
- США восстановили санкции против объекта в Фордо в Иране / 15 декабря
- Песков сообщил о разных взглядах Путина и Зеленского на целый ряд вопросов / 15 декабря
- Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала «Друзья» / 24 января
- Госдеп США требует остановить работы по «Северному потоку – 2» / 28 декабря
- Московский суд заочно арестовал участника акции 27 июля / 3 декабря